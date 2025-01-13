藍委以「野百合」類比「釘孤支」 綠委批不倫不類

民進黨立委吳思瑤認為，拿「野百合學運」與「111釘孤支」活動相比，是不倫不類。（記者謝君臨翻攝）

2025/01/13 16:54

〔記者謝君臨／台北報導〕針對民眾黨所舉辦的「111釘孤支」活動，國民黨立委吳宗憲今（13）日於立法院質詢時，提及35年前的「野百合學運」。對此，民進黨立委吳思瑤批評，拿促成民主化的野百合學運與挺貪腐的一場遊行相提並論，實在是不倫不類，兩者的本質、良善與否大不相同，吳所言褻瀆了35年前在廣場上的年輕學生們。

立法院司法及法制委員會今日以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」為題，邀請法務部長鄭銘謙等人進行專題報告。

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法務部於書面報告中指出，對於符合集會遊行法所辦理的集會遊行，基於對於表意自由的保障，均予以尊重。但集會遊行中是否涉及相關刑事責任，仍應視具體個案，視號召的內容是否涉及恐嚇內容、煽惑他人犯罪、違背法令或抗拒合法命命，號召者有無強暴脅迫的意圖、是否已聚眾，是否經命令解散而不解散、是否已構成恐嚇、妨害名譽、妨害公務、侮辱公務員等相關法律的構成要件後，再視相關行為是否構成刑事訴訟法所定的現行犯或準現行犯判斷。

吳宗憲質詢時，提及自己也有參與「111釘孤支」活動，並說他在現場時對群眾表示：「35年前我站在這抗議當時的政府，35年後我站在這抗議現在的政府。」批評我國政府、司法為何一直讓大家失望。

對此，接續質詢的民進黨立委吳思瑤表示，拿35年前野百合學運的純真、理念和2025年挺貪腐的1場遊行相提並論，她心情沈重，兩者的本質、良善與否大不相同，對於台灣政治革新所造成的時代意義也大不相同，其神聖性對台灣民主運動帶來正向的時代意義，和這週末「釘孤枝」挺貪腐遊行大不相同。

吳思瑤指出，參與集會遊行者無罪，人民的表意自由是被保障的，反對的是政治介入司法，反對民粹挑戰司法，該受撻伐、質疑的是帶頭的政治工作者，利用善良百姓進行政治鬥爭的政客。如果是威權時代，有可能會有這些集會活動嗎？

吳思瑤批評，「111釘孤支」活動挺（民眾黨前主席）柯文哲是幌子，秀肌肉、搞政治鬥爭、結盟才是事實，國民黨共襄盛舉，甚至統促黨、支持一中的人士都到場了，白藍紅來挺單一司法個案，社會自有公斷。她也說，立委當然可以監督，但要合理、理性，而非以預算、杯葛人事案，用其實質影響力干擾司法運作。

對於「111釘孤支」活動，民進黨立委莊瑞雄質詢時認為，這是以政治力對抗司法，只是訴求合不合理，好像在聲討總統賴清德，「這也不對，太跳Tone。像幫派在聲援一樣，你抓了他老大去之後，你所有預算都不合理。法務部、司法院也要反省，為什麼會有這麼多人跳出來？應向社會大眾回應，要有立場，悶不吭聲好像在默認，對於司法是一種摧殘。」

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