罷免涂權吉遭恐嚇！被桃警控不該上網PO文 杜承哲：中國網路警察？

罷免涂權吉連署站遭男子（黑衣者）鬧場叫囂，有自稱楊梅派出所所長的人留言，怪罷團在網上發文讓事件發酵。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

2025/01/13 17:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園在地罷團近日發起針對藍委涂權吉的罷免連署，但位於楊梅新梅公園的連署站昨天（12日）遭可疑男子鬧場，罷團隨即報警並拍下影片PO網，沒想到當地派出所所長竟用個人社群帳號留言指責罷團在網上發文讓事件發酵，引發輿論熱議。對此，時常針貶時事的醫師杜承哲忍不住酸，管民眾在網路上發什麼影片根本是中國網路警察的工作！

桃園罷免團體「全力一擊．罷免涂權吉」12日在Threads上分享影片，指控一名男子威脅恐嚇罷團，沒想到卻出現一名自稱派出所所長的人留言，指責罷團在網上貼文讓事件發酵，要就直接到派出所報案並提告，「今天我們員警去處理的時候您還感謝我們員警的處理，現在卻在網路上貼文，請問您是什麼心態？」

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這一番發言遭致網友批評，隨著輿論延燒，該名呂姓所長馬上刪除留言，並將社群設為私人帳號。杜承哲今天在臉書就發文直言，「抓壞人，大家要靠警察的專業。但是管民眾要不要在網路上發被嗆聲的影片，就不是台灣警察的工作，而是中國網路警察的工作。請問楊梅派出所，桃園現在戒嚴了嗎？為什麼要管制言論？」

對此，楊梅警方局表示，該名所長絕無任何政治立場，罷免團體在網路貼文影射治安崩壞，該名所長認為警方已積極處置反而遭受質疑，故前往貼文回應。

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