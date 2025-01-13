羅智強質疑「憑什麼談妨害司法公正」 林志潔：多讀書別貽笑大方

面對羅智強質疑「憑什麼談妨害司法公正」，林志潔給出回應。（資料照，林志潔提供）

2025/01/13 18:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨上週六（11日）舉辦「111釘孤支」遊行活動，抗議司法對前主席柯文哲不公，並獲藍營聲援。今天（13日）立院司法及法制委員會以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」為題，邀請法務部長鄭銘謙等人進行專題報告，引發藍白立委不滿。事後受邀列席的陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔遭國民黨立委羅智強質疑「憑什麼談妨害司法公正」，林志潔下午在臉書做出回應，「羅委員應好好讀書，充實基本知識能力，不要貽笑大方。」

林志潔今下午在臉書發文，「據說在我趕去國安局演講離開立法院後，有羅智強委員發言，質疑我憑甚麼來談妨害司法公正罪？歡迎羅委員可以去詢問黃國昌委員、吳宗憲委員與翁曉玲委員，看看我是否具備討論妨害司法公正罪的資格。首先，我是刑事法學者，同時也是2017年司法改革國是會議第五分組的成員，本組提出的結論建議就是我國應建立完整的妨害司法罪章。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「其次，我是法務部刑法分則修正小組成員，參與協助妨害司法公正罪的草案撰擬。另外我有多篇文章和評論談及妨害司法的問題，我認為言行不妥涉及妨害司法的對象，包括不同政黨的人士，一切可供檢視。集會遊行當然受言論自由保護，但是個案審理中，揚言不放人要燒毀地檢署，這當然是對司法的騷擾脅迫。第三，妨害司法公正罪可以分為對偵查審判事實認定的妨害，對司法從業人員與偵查審判相關人員包括證人鑑定人，甚至國民法官等人的騷擾壓迫行為，以及對程序造成的妨害，例如棄保潛逃。」

林志潔最後表示，「羅委員身為立法委員，若對妨害司法公正罪欠缺基本認知，將會影響立法品質，實應好好讀書，充實基本知識能力，不要貽笑大方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法