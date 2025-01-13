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    被韓國瑜笑虧「會參加你的告別式」 柯建銘回：我會幫你超渡

    柯建銘表示會罷掉韓國瑜幫「超渡」。（記者王藝菘攝）

    柯建銘表示會罷掉韓國瑜幫「超渡」。（記者王藝菘攝）

    2025/01/13 16:42

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜昨天（12日）出席活動時虧民進黨立院黨團總召柯建銘愛生氣，還說將來柯建銘的告別式他會去參加。對此，柯建銘今天（13日）雖稱自己不會計較這件事，但他也忍不住酸未來成功罷免韓國瑜後會幫他「超渡」。

    綜合媒體報導，韓國瑜昨參加藍委羅智強發起的民主學校活動時，稱他看過太多政治人物，當天跟著進入立法院很多都已經在天上了，就剩下2個同班同學，一個是他，一個是柯建銘。韓國瑜笑說，柯建銘發脾氣時，他就笑虧「將來你要告別式我會去參加」；等柯笑了，他接說「我的告別式你也要來參加」。

    對此，民進黨團今天舉行「這樣的院長可以不下台？不罷免嗎？」記者會，柯建銘稱自己不會計較韓國瑜說要參加他的告別式等言論，相信他是語誤。

    不過柯建銘也表示，韓國瑜在立院假裝中立，他們的態度就是非罷不可，韓國瑜可能有先天業障，過去高雄市長被罷掉，如今立法院長也要面臨罷免，「這次我會幫你超渡，讓你重新投胎，做個堂堂正正的人，做個堂堂正正個中華民國人，這是你最大的福報。」

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