福建重點縣市單獨設台辦 學者：下放統戰資源對接台灣鄉鎮

微信公眾號「中國機構編制」近日發布福建省委組織部副部長周青松的署名文章，提及福建對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦，將強化融合發展平台。（美聯社檔案照）

2025/01/13 16:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕微信公眾號「中國機構編制」近日發布福建省委組織部副部長周青松的署名文章，提及福建對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦，將強化融合發展平台。學者示警，中共下放更多統戰資源到縣、市層級，以利對接台灣的地方鄉鎮。

周青松在「深學細悟篤行黨的二十屆三中全會精神 奮力開創新時代福建機構編制工作新局面」文章中指出，福建機構編制部門在推動兩岸融合發展上聚力用勁、擔當盡責。進一步強化對台工作體系，對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦。

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下一步將結合機構改革評估與事業單位改革，指導市、縣（區）機構實際加強對台工作機構建設，強化相關職責。並將進一步「保障台胞來閩就學就業」，對職業學校招募台灣教師、公辦中小學和幼兒園招收台胞子女、高等院校和科研院所招收台灣學生。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，福建省將對台工作層級擴大下放到縣、市、區，反映出中共對台統戰有焦慮感，下放更多統戰資源到縣市層級，以利對接台灣的地方鄉鎮。

洪敬富指出，福建是中共劃定的閩台融合發展示範區，涉台行政工作層級擴及到縣、市，將加大力度對台融合發展，進一步深化對台統戰。福建每個縣市會制定每年要完成的統戰目標，無論是旅遊、就學、創業、宮廟、鄰里長及「三中一青」等，都是中共統戰鎖定對象。

洪敬富分析，中共對台統戰在國會有很好的在地協力者，但中共並不滿足，希望統戰深入台灣基層村里，藉此影響台灣的草根力量。尤其福建對台工作不限於省級台辦，已經細分到縣、市都有任務，負責對台灣的鄉鎮進行第一線對接，這是政府須審慎以對的。

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