若針對偵審個案集會遊行 林志潔：對司法公正性有很大影響

民進黨立委鍾佳濱質詢時，邀請陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔分享其看法。（記者謝君臨翻攝）

2025/01/13 16:06

〔記者謝君臨／台北報導〕在民眾黨舉辦「111釘孤支」活動後，立法院司法及法制委員會今（13）日以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」為題，邀請法務部長鄭銘謙等人進行專題報告，引發藍白立委不滿。然而，受邀列席的陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，若遊行訴求是針對正在審理羈押的某位被告，要求立刻釋放否則要放火燒毀地檢署，這當然有其他刑事犯罪的可能。

林志潔報告指出，在妨害司法公正罪當中，不論英美都有藐視法庭的情形，近期英國法院才把在法庭外聚眾抗議、屢勸不聽的15位民眾科處藐視法庭罪。她強調，集會遊行固然是人民基本權利，也是言論自由和表意自由的展現，但若針對正在偵審個案，用聚眾行為施壓證人、鑑定人或司法人員心理壓力，意圖改變正在偵審個案的結果，這對司法公正性有很大影響。

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林志潔進一步指出，尤其證人、鑑定人並非一般司法人員，若他在面對巨大壓力下，很有可能因此修改證詞，會造成司法審判困難，這也是為何世界各先進法治國家針對證人、鑑定人、司法人員的強暴、脅迫等行為，有所規範原因。

民眾黨立委黃國昌在質詢時，則對此一議題大表不滿，強調「拒絕綠色威權」，對象是總統賴清德，活動主旨明確，「號召人就是我，歡迎法務部、北檢、調查局、刑事局對我偵辦，我洗耳恭聽、拭目以待，我違反什麼法令，太可笑了。」

黃國昌並引用了美國民眾於2022年時，因為抗議婦女合法墮胎權被推翻，一群人跑到聯邦最高法院抗議為例，強調他從未聽過美國有法律學者出來高喊「違反司法公正、違反集會遊行法」等，再次批評專題報告主題。

而後，民進黨立委鍾佳濱質詢時，強調享有民主自由言論的同時，號召者的言辭內容和行為，也要接受檢視。他並邀請林志潔分享看法。林說，黃委員剛以美國最高法院爭議，說其實在法庭外是可以有集會遊行，這個講法有點誤導視聽。

林志潔說明，最高法院涉及政策形成，抗議民眾首先有空間距離，並非緊貼聯邦最高法院；其次，集會遊行地點和時間經嚴格管制，並非個案正在做裁決。若現在某一案件抗告正在決定是否羈押，或內部個案審理正在進行，當然在外遊行會對內部司法從業人員造成莫大心裡壓力，尤其是證人。

林志潔認為，剛剛黃委員提到的案件和本次（委員會）提到的案件是完全不同的情形，有點移花接木，有點可惜。她也強調，若遊行訴求是要求立即釋放正在審理羈押的某位被告，否則要放火燒毀地檢署，這當然有其他刑事犯罪的可能。

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