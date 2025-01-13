不只拜會張峻還自爆找過傅崐萁 蔡壁如：找外援為柯文哲申冤

蔡壁如接受訪問時表示，不只拜會張峻還找過傅崐萁。因要找很多外援，為柯文哲申冤。（擷取自網路）

2025/01/13 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕台灣民眾黨中央委員江和樹日前爆料彰化縣議長謝典林挺民眾黨前立委蔡壁如選黨主席，謝典林回應「是在救柯文哲」。蔡壁如今天接受黃光芹節目訪問時表示，謝典林親自帶她去見花蓮縣議長張峻，她並見過前雲林縣長張榮味、時力黨主席王婉諭等人，未來要團結更多「敵人的敵人」，強調「整個黨在做地方組織的，我說第二，沒有人敢講第一」。

蔡壁如今天中午上匯流新聞網《中午來開匯》節目，針對江和樹爆料謝典林支持她選黨主席表示，兩人原本不熟，她看了新聞才知道謝典林支持她，自己決定參選中央委員後去各縣市拜訪，謝典林還很熱心帶她去拜訪花蓮縣議長張峻。

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黃光芹說「去拜訪張峻做什麼？他不是和傅崐萁處不好嗎？這是有什麼目的？」蔡壁如回「我們也有拜會傅崐萁啊！我們沒有目的，就是被引見去見議長、議員們」。

蔡壁如說，自己是個用腳走透透的人，帶黨代表們拜訪議長、議員們，可以擴大支持度、做地方組織。但每當她做一個動作，就被想入非非、幫她把劇本寫好。她懷疑有另一股暗黑勢力，要阻止民眾黨做地方組織發展。

黃光芹質疑蔡壁如「妳動作會不會太大？拜訪那時，正是全黨在慰留柯文哲的時候，這不能怪別人見縫插針吧？」蔡壁如則說，自己一直在對內團結、對外尋找外援，「這些人是我尋找外援的力量」、「我要找很多外援，為柯文哲申冤」。她還去拜訪小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵、時代力量黨主席王婉諭，雖然有時大家會不高興，但她覺得「找敵人的敵人」是團結所有可能的力量。

黃光芹認為「這些也許不在黨中央運作範圍內」？蔡壁如則說，那就該問她為什麼要做這些，當沒有人要做時，她把點線面聯合起來，力量就夠大。

對於未來民眾黨何去何從？蔡壁如一再強調「黨內要團結、要去找外援」，認為深耕組織很重要，不能讓人民覺得民眾黨就是個台北黨，還說「整個黨在做地方組織的，我說第二，沒有人敢講第一」。

本月11日，蔡壁如參與「111釘孤枝」行動，她說，有年長者主動為她加油打氣、心疼她被誤解，但「我不在乎什麼誤不誤解，只要柯文哲沒罪，把我抓去關又有什麼關係？」

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