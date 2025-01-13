高虹安高調跑尾牙餐會 他嘆：民眾黨政治算計凌駕法治與道德之上

停職中的高虹安近期又頻出席新竹市各種尾牙場合，新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱認為民眾黨政治算計凌駕法治與道德之上。（林士凱提供）

2025/01/13 15:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕因貪污案一審被判7年4個月已停職4個多月的新竹市長高虹安，因二審高院聲請釋憲，僅開庭一次由合議庭裁定停審，高虹安從去年中秋節就頻出席社區晚會，近期更高調出席各種尾牙餐會，就連出席的場合都要求主辦單位要用「市長高虹安」製作名牌，顯見高虹安2026年欲再以另類藍白合參選市長企圖心；竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱認為「令人感到瞠目結舌」，並稱民眾黨的政治算計是凌駕法治與道德之上。

林士凱在Threads上發文，並貼出一張高虹安12日晚間參加「新竹市114年度消防、義消及救難志工人員聯誼晚會」的照片，其中站在C位的高虹安拿著麥克風發言，一旁還有高虹安愛將、民政處長施淑婷，另包括選舉大將工策會總幹事曹永明也都出席會場。而這只是高虹安近期頻出席各種尾牙餐會場合的其中一場。

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林士凱提到，高虹安已被停職，也被冠上「貪污市長」之名，照理有羞恥心之人，不管官司最後如何，理應自我反省，而非仍以新竹市長身份四處出席活動，甚至大言不慚地談論市政，這無異於公然挑戰社會觀感，「這一切是不是令人感到瞠目結舌？」

林士凱分析，高虹安貪污案在高院裁定停審並提出聲請釋憲後，現今憲法法庭被實質癱瘓，案件短期內恐無法定論。換句話說，只要尚未定讞，高虹安仍可繼續參選，此外，法律上有一個但書，停職者若重新當選原職，即可豁免停職，合法擔任市長。恐怕是高虹安想拖延官司的策略之一。

林士凱表示，目前僅剩「誣告案」有可能對其定罪，但誣告罪屬輕罪，「且存在多種解套方式」。只要在國會方面藍白聯手，地方上高虹安也與國民黨保持默契，2026年可能還是會重演藍白合作，推高參選市長。

林士凱感嘆，民眾黨一面高喊司法不公，一面對高虹安漠視法律的行為視若無睹，此舉徹底暴露民眾黨政治算計凌駕法治與道德之上的本質。

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