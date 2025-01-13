柯文哲被羈押時自己「幾乎休克」蔡壁如稱「政治黑暗」：當時想退休

民眾黨前立委蔡壁如接受黃光芹專訪時表示，當柯文哲被羈押時，有一陣子她幾乎呈現「休克」狀態。（擷取自網路）

2025/01/13 15:06

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨前立委蔡壁如今（13）日接受黃光芹主持《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，當柯文哲被羈押時，有一陣子她幾乎呈現「休克」狀態，當她看到柯文哲被銬上手銬，那個畫面她久久無法自己，甚至萌生退休念頭，因政治太黑暗。

蔡壁如說，當柯文哲被羈押時，有一陣子她幾乎呈現「休克」狀態，當她看到柯文哲被銬上手銬，那個畫面讓她久久無法自己，當時只能把自己關在市府辦公室，哪裡都不去，活動也都不出席，因為她會不知道要說什麼，心情也沒有平復，她無法接受柯文哲被這樣對待。

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蔡壁如說，當時她有萌生退休的意思，因為「政治太黑暗」，她只要做一個動作就會被過度解讀，甚至增添太多莫須有的意思，自己政治資歷尚淺，但從柯文哲擔任台北市長時期，她就自認是兢兢業業的人，或許是太多事情太過堅持，才會被說成是「血滴子」，但她是認真幫柯文哲把關。

蔡壁如強調，柯文哲被羈押時，一開始自己都沒有發聲，因為她無法接受，但漸漸地開始有人找她希望要救柯文哲，所以她才開始對外尋求支援，自己常被說「失言」，但蔡壁如認為那不是失言，而是講話太誠實了。

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