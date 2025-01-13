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    選民眾黨主席？ 蔡壁如：跟黨內領袖人物溝通完再做決定

    蔡壁如接受黃光芹訪問，並未排除參選民眾黨主席。（擷取自網路）

    蔡壁如接受黃光芹訪問，並未排除參選民眾黨主席。（擷取自網路）

    2025/01/13 14:03

    〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨將於2月15日投票補選黨主席，民眾黨前立委蔡壁如中午上匯流新聞網《中午來開匯》節目，接受主持人黃光芹專訪時，針對是否參選黨主席，蔡壁如稱自己本來沒有打算要選，但話也沒說死，強調要先跟黨內領袖人物溝通完再做決定。

    在今天的訪問中，黃光芹問「未來角逐黨主席是必然？黃國昌是對手？」蔡壁如表示，她個人非常適合走地方組織，地方聲音可以聽得到，希望傳回中央，別讓人覺得是台北黨、都會黨，就算選上中央委員，還是會住在台中。

    蔡壁如說，「我一開始沒有想要選黨主席，只想救柯文哲，有心人想很多我沒辦法照顧每個人的心情……我希望和黨部其他人結合起來」。

    黃光芹追問「後話就是要選主席？」蔡壁如表示，需要和黨內領袖人物先溝通，溝通之後再做決定。「我沒有一定要選，但我需要先溝通，111時有和祕書長約時間，黃國昌有空也想，坐下來談一談黨未來發展」。

    另針對北檢起訴書中，有關蔡壁如口供的部分引起小草不滿，質疑她多嘴害到柯文哲。

    蔡壁如不滿拍桌，抱怨北檢陷害她。蔡壁如說，包括年羹堯、劣幣等爭議，都是多年前的email內容，不是她的口供。她指出，北檢「殺死柯文哲以後，也殺了蔡壁如」。至於是否對檢方提告？蔡壁如強調有持續蒐證，但現階段不希望因為提告檢方害到柯文哲，所以才暫時沒有動作。

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