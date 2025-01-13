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    首頁　>　政治

    台中「廢翔、斷健、敲羅」罷免熱絡 盧秀燕：上班不談選舉、政治

    台中罷免藍營立委連署熱絡，不過台中市長盧秀燕（中）今天被問到此議題，只說「上班時間不談選舉、不談政治」，沒有具體回應。（記者陳建志攝）

    台中罷免藍營立委連署熱絡，不過台中市長盧秀燕（中）今天被問到此議題，只說「上班時間不談選舉、不談政治」，沒有具體回應。（記者陳建志攝）

    2025/01/13 13:57

    〔記者陳建志／台中報導〕藍白立委攜手在立法院接連修法亂象，尤其在通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案後催出民怨，台中公民團體罷免國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人連署相當熱絡，昨天四叉貓等網紅也到南屯參加「台中覺醒．展翅廢翔」罷免連署活動，現場連署相當踴躍，台中市長盧秀燕今天出席活動媒體詢問對台中罷免立委有何看法？盧秀燕只表示，「上班時間不談選舉、不談政治」，沒有具體回應。

    台中市公民團體連署罷免市區3個立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，並命名為「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」，近來罷免對象也擴及原縣區的顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，民眾參與連署狀況相當熱絡。

    昨天在南屯區廖偉翔選區推動的「台中覺醒．展翅廢翔」罷免連署活動，包括網紅四叉貓、八炯、閩南狼、杜承哲醫師、阿楚、女神下午茶等人應邀到場助陣，等候連署的民眾排成長龍，除連署也和網紅們合照，現場氣氛相當熱烈。

    盧秀燕今天出席烏日分局犁份派出所第二辦公室落成啟用典禮時，媒體詢問對於台中最近立委罷免很熱絡有何看法？盧秀燕回答：「今天上班時間不談選舉、不談政黨，不談這些政治的事情，謝謝」，對於罷免活動沒有具體回應。

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