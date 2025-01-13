勞動部長洪申翰是草屯囡仔陪蔡銘軒車掃 與前鎮長洪國浩同宗族

勞動部長洪申翰（中）是草屯囡仔，他和擔任草屯鎮長補選候選人蔡銘軒總幹事的洪國浩（右）是宗親，兩人陪蔡銘軒（左）車掃，看到鄉親比讚時特別開心。（蔡銘軒競選總部提供）

2025/01/13 13:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「我也是草屯囡仔！」出任勞動部長1個多月的洪申翰，週日晚間與宗親前鎮長洪國浩，陪同草屯鎮長補選候選人蔡銘軒車掃，行經百年餅舖宜珍齋時透露，餅舖老闆洪煥堂是他的叔公，小時候就住在這裡，此次「大一輩」的宗親洪國浩擔任蔡銘軒競總的總幹事，能一起幫蔡銘軒很開心。

洪申翰臨危受命出任勞動部長不到2個月，勞心勞力的情況下，週日傍晚抵達蔡銘軒競選總部後，認識他的人不約而同的說「你瘦了很多！」，洪申翰才說到勞動部至今瘦了10公斤，關心他的朋友都要他多關心自己的健康，找時間休息。

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洪申翰週日晚間與蔡銘軒的競選總幹事洪國浩，陪蔡銘軒站在競選戰車上，在市區進行車掃拜票，「麥克風手」廣播宣傳洪申翰是草屯囡仔，回鄉來挺蔡銘軒，不少走在路上的草屯人都停下來對洪申翰揮手，洪申翰笑稱「草屯鄉親很溫暖、很熱情！」。

洪申翰和洪國浩是宗親，兩人過去都知道彼此是同宗族，昨晚利用車掃機會小聊，他才說：「宜珍齋餅舖老闆洪煥堂是我的叔公！」，另也透露，小時候就住在宜珍齋餅舖，後來才隨父母搬到北部，但仍會回家鄉探望親人，每次回到草屯就感覺好親切。此次蔡銘軒提出4項福利政見，都有照顧到全鎮民，因此一定要來力挺。

洪申翰（右3）出任勞動部長後瘦了10公斤，昨晚與立委蔡易餘（左2）相遇，蔡易餘稱讚他「身材越來越標準」。（蔡銘軒競選總部提供）

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