批假中立都在騙 柯建銘：韓國瑜是要把台灣送告別式

立法院民進黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）。（記者謝君臨攝）

2025/01/13 13:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜昨（12）日出席活動時，提及立院民進黨團總召柯建銘，稱彼此都要參加對方的告別式。對此，柯建銘今引用佛印的話，強調「心中有什麼，講出來的就是什麼。」並稱在中國領導人習近平指揮下，韓是要把台灣送告別式。柯也批韓假中立，主持院會、協商都在騙，很快他會參加韓告別立院的演說。

民進黨團今舉行「這樣的院長可以不下台？不罷免嗎？」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席說明。

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柯建銘表示，他不會計較韓國瑜說要參加他的告別式等言論，並稱自己作為這屆立委就會離開立院，而每屆立委離開前，立院都會安排告別演說。柯並稱，立院有兩個騙子，一是韓國瑜，一是民眾黨立委黃國昌，毫無公信力，且韓比黃更嚴重，假如韓非常中立，合法合憲依程序主持，今天立院、國家不是這樣。

柯建銘批評，韓國瑜講謊言臉不紅氣不喘，說自己心臟很大顆，所以才能在立院這樣騙，為得是隱藏後面的最終目的，其幕後就是習近平。

柯建銘說，到了生死存亡的關鍵時刻，國家軸線會改變的，非「罷免」韓不可。兩個途徑，一是依照「正副院長選舉辦法」改選，民進黨團席次雖處於劣勢，但絕對鍥兒不捨；另一則是國會改選，民進黨立委席次過半，韓國瑜自然下台，相信這一天會非常快到來。

柯建銘並稱，他與韓國瑜是同期進入立院，而今再有機會作為同事，但韓的權力得來太僥倖，假裝誠懇，碰到問題馬上36計走為上策。

「我會窮盡所有方法讓你離開的。」柯建銘說，「我會參加你立院告別演說，且很快，你要把國家送告別式我不知道嗎？」過去立院不管哪位院長都會踐行民主程序，讓大家好好發言才表決，但韓的手段是不讓人發言，把立院圍起來舉手點名表決。韓將繼高雄市長後再被「罷免」，早點改邪歸正，才是正辦。

此外，對於民眾黨所舉辦的「111釘孤支活動」，吳思瑤批評，現今的黃國昌公然為司法個案，一再於司法委員會施壓官員、大砍預算，發動民粹鬥臭司法，「黃國昌，這是法律交給你的事嗎？」吳也怒轟，挺（民眾黨前主席）柯文哲都是幌子，讓黃國昌秀肌肉，集結白藍紅黑作為個人政治鬥爭工具，這才是真的。

蔡易餘則強調，不管再怎樣改朝換代，民進黨尊重言論自由，但言論自由有其法律界線。民眾黨立委林國成說要衝總統府，統促黨前主席林正杰更在「111釘孤支」活動中揚言要燒掉地檢署。該活動完全往紅統、深藍靠攏，民眾黨變成這樣「小草」還願意支持？只看到變質的集會遊行，呼籲看清背後的組織與力量。

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