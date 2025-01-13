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    林俊憲挺大罷免「民進黨要介入」 徐巧芯酸投機：像是要選南市長的人嗎

    國民黨立委徐巧芯表示，民進黨立委林俊憲支持罷免不是從頭開始就該支持？怎麼會是看別人第一階段成功了，民進黨再過去，「這種投機式的想法，是要選台南市長的人嗎」？（記者王藝菘攝）

    國民黨立委徐巧芯表示，民進黨立委林俊憲支持罷免不是從頭開始就該支持？怎麼會是看別人第一階段成功了，民進黨再過去，「這種投機式的想法，是要選台南市長的人嗎」？（記者王藝菘攝）

    2025/01/13 13:48

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘提出「雙罷」，要罷免立法院正副院長及藍營區域立委，被視為總統賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲今日受訪直言，「公民團體若完成二階段連署，民進黨就要全體介入」；國民黨立委徐巧芯則表示，不是從頭開始就該支持？怎麼會是看別人第一階段成功了，民進黨再過去，「這種投機式的想法，是要選台南市長的人嗎」？

    林俊憲今日受訪指出，公民團體如果完成二階段連署，民進黨就要介入，要全體介入。到時候就看幾個區可以完成二階段連署，如果完成5區、10區、20區，反正只要進入二階段，民進黨就應該要全力投入。

    林俊憲說明，因為無論民進黨有無介入，罷免成敗都會算在民進黨的成敗，民進黨無可迴避，只是現階段不能一開始就政黨對決，現在都是公民團體發起，他們其實很早就躍躍欲試，林俊憲並提到，國民黨立委葉元之那邊的效率最好。

    林俊憲表示，各地罷免連署狀況都超乎大家預期，有些公民團體很勇敢，在地方惡勢力盤踞的地方，好比花蓮、雲林，很多發起人都坦言會害怕，這樣艱困狀況下，人民都願意站出來，所以民進黨一定要思考，只要通過門檻，民進黨都應該全力支持。

    徐巧芯受訪則表示，沒想到林俊憲這麼沒肩膀，要支持柯建銘的大罷免，不是從頭開始就該支持？怎麼會是看別人第一階段成功了，民進黨再過去，看到沒辦法成功的，就說是民間團體發起的，這是什麼不負責任的說法。

    徐巧芯說，這種投機式的想法，是要選台南市長的人嗎？林俊憲的對手、民進黨立委陳亭妃雖然是女性，卻比林俊憲有擔當、優秀非常多，不像林俊憲等人家快成功了，才要去收割。

    徐巧芯也說，柯建銘稱要罷免41席藍委，但民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免連署，1天就破千份連署書，民進黨是不是火燒到自己？現在連吳思瑤都急了，發春聯還要把自己的政績印在背後，她酸吳思瑤春聯應該要反著貼，政績要秀出來才是發春聯的意義。

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