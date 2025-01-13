地制法修法 范雲偕民團籲：婦女保障名額改為三分之一性別比例

立委范雲（前中）、吳思瑤（前右二）、黃捷（前右一）及多位婦女團體代表13日於立法院召開記者會，呼籲立法院應趁此次《地方制度法》修法，將第33條「四分之一婦女保障名額」，修改為「三分之一性別比例原則」。（記者羅沛德攝）

2025/01/13 13:36

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員今日排審「地方制度法修正案」，多個婦女團體今日與民進黨立委范雲等人召開記者會提出，應將現行四分之一婦女保障名額，修改為三分之一性別比例原則，也呼籲內政部盡快提出相應的修正草案，以拓展基層女性參政機會、縮減女性參政城鄉差距，邁向政治參與50：50的性別均勢。

婦女救援基金會董事黃淑玲、婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、彭婉如文教基金會副執行長林綠紅、台灣女人連線執行秘書陳儀軒、台灣婦女團體全國聯合會理事林沛瀅、台北市婦女新知協會理事長袁秀慧等多個婦女團體，今天協同民進黨立委范雲、吳思瑤、黃捷等人在立法院召開「地方制度法修法，女性參政不落下」記者會。

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婦女團體指出，台灣女性參政在數據上成果亮眼，但數據背後仍暗藏根深柢固的性別不平等，最明顯的現象，就是越往地方基層的選舉，女性比例越低。以2022年大選結束後為例，直轄市議員女性比例為39.79%、縣（市）議員36.02%、鄉（鎮、市、區）民代表26.15%。

范雲指出，地方制度法距1999年修法至今，已超過25年未修正，當時修正的四分之一婦女保障名額，實質上只有保障四分之一至七分之一席次，且未能保障當選人數低於4席，人口較少的選區。以2022年地方選舉為例，全國有22.11%的議員選區沒有女性當選，46.71%的鄉鎮市民代表會沒有女性當選，城鄉差相當嚴重。

范雲強調，很多優秀的女性政治人物，都出身自地方選舉，顯現地方層級女性參政相當重要。CEDAW國際公約指出，性別平等參政應朝向女性佔50%為目標。行政院、內政部10多年來，辦理多場會議早有修法共識，呼籲內政部盡早提出版本，也呼籲內政委員會徐欣瑩召委應充分討論，邀請婦女團體出席修法公聽會。

民進黨立委范雲、吳思瑤、黃捷等人與多個女性團體今日在立法院召開「地方制度法修法，女性參政不落下」記者會。（記者林哲遠攝）

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