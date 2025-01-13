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    爆柯文哲「帶錢回家」被陳佩琪告 許富舜：盼莫忘初衷、還原事實

    醫師許富舜爆料曾見到柯文哲帶不明金錢回家被柯妻陳佩琪提告。他表示，期盼柯文哲與陳佩琪莫忘初衷、對司法還原事實，對社會與支持者坦白交代完整真相，讓國家回歸平靜與正軌。 （記者劉信德攝）

    醫師許富舜爆料曾見到柯文哲帶不明金錢回家被柯妻陳佩琪提告。他表示，期盼柯文哲與陳佩琪莫忘初衷、對司法還原事實，對社會與支持者坦白交代完整真相，讓國家回歸平靜與正軌。 （記者劉信德攝）

    2025/01/13 13:27

    相關新聞請見：

    柯文哲爆「帶錢回家」？陳佩琪怒告許富舜、鄭淑心 北檢已收到告訴狀

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生、醫師許富舜前幾天爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯文哲帶回家，柯妻陳佩琪決定提告。台北地檢署13日已收到陳佩琪告訴狀，將依程序分案進行調查。許富舜表示：「期盼您們莫忘初衷、對司法還原事實，對社會與支持者坦白交代完整真相，讓國家回歸平靜與正軌。」

    柯妻陳佩琪4日在臉書發文護夫，但曾於2014年協助柯文哲競選台北市長的許富舜卻在下方留言稱，當年幫忙柯文哲「拒絕不明來源的金錢」，但是「我親眼見到這些金額被帶回家」。2014年時任柯選戰募款委員會執行長鄭淑心5日受訪也表示，柯文哲當年還在與民進黨初選時，她募到的錢都親自交給陳佩琪，且近期有人反映，當時捐款卻沒拿到收據。

    柯文哲政治獻金陷入爭議，如今2014選舉也爆出疑雲，陳佩琪於臉書發文，反駁許富舜和鄭淑心，指稱是「汙衊她本人2014年收受政治獻金未申報」，強調已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重毀謗罪和民事求償。台北地檢署13日證實已收到告訴狀。

    許富舜今表示，「師母」有法律動作，「學生雖無奈，但坦然承受」，撇開政治紛擾，他衷心希望柯文哲與陳佩琪多注意身體，「最後期盼您們莫忘初衷，對司法還原事實，對社會與支持者坦白交代完整真相，讓國家回歸平靜與正軌」。

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