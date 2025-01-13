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    藍委提「蔣萬安條款」保北市第3副市長！吳欣岱批：政治分贓？

    台灣基進秘書長吳欣岱。（翻攝吳欣岱臉書）

    台灣基進秘書長吳欣岱。（翻攝吳欣岱臉書）

    2025/01/13 12:46

    〔記者林哲遠／台北報導〕針對國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人所提「地方制度法修正案」，意圖刪除原訂250萬人口門檻，將直轄市副市長由2人增為3人。台灣基進秘書長吳欣岱今日批評，李彥秀、徐巧芯提案修改地制法為台北市長蔣萬安解套，「難道人民給你們提出法案的權力，就是用來方便政治分贓的嗎？」

    立法院內政委員會、司法及法制委員會今日聯席排審「地方制度法部分條文修正草案」，李彥秀等人提案修法刪除直轄市250萬人口限制，改成無論人口多寡，直轄市都設3位副市長；非直轄市則將人口達125萬得再設置1位副縣市長的規定，修改成達全國人口的2%即可設置。

    吳欣岱表示，台北市人口逐年下滑早就是進行式，國民黨不趕緊想辦法改善市民的居住品質、增加設籍人口，竟然為了保住自己的官員，直接修法想保住第三個副市長的位子。她強調，有沒有多一個副市長，根本不是人民在乎的重點，市民在乎的，是台北市拿了這麼多的資源，有沒有用在改善居住品質上。

    吳質疑，各地餐廳林立，食安問題頻傳，政府有沒有花心思增設衛生局人力稽查；今年幼兒園兒虐案件紛紛爆出，政府有沒有改善教育局文化，讓裡面的官員們更加重視婦幼的權益；各種專業人力不足如公車司機、教師都缺工，市政府有沒有加強這些行業別的勞動權益保障？年節將至，這些普遍性的問題不見著墨，卻急著多保一個官，也難怪罷免的呼聲越來越高。

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