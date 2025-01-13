面對公民團體罷免 中市藍營立委黃健豪、廖偉翔強調不會影響問政節奏

國民黨中市立委黃健豪（中）及廖偉翔（左）談被罷免態度。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/13 12:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公民團體正熱烈對中市5個選區國民黨立委進行罷免連署，最早被點名的黃健豪、廖偉翔今天在舉辦中捷綠線捷運延伸線會勘時受訪表示，強調沒有外界所言的舔共，一切都以做好地方建設為考量，尊重不同立場的政治立場，他們會做好立委該做事，該推的建設要推，該過的法案要過，不會因罷免影響問政節奏，會把立委職務做好。

國民黨中市立委黃健豪今天辦理立法院交通委員會的中捷綠線延伸的會勘，對於遭公民團體要罷免舔共的立委，黃健豪強調，從政以來以台灣為主，以對人民有利方式做該做的事。

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黃健豪表示，他對各項地方建設及法案預算爭取，都是希望能夠幫選區來做最大建設，沒有舔共不舔共的問題，當然每一個人都有各自不同政治立場，只能尊重，他在立委位置，將該做的事做好，有不同的聲音，會聆聽與尊重，但不會影響問政節奏。

至於如何因應？黃健豪表示，像今天辦理中捷綠線延伸工程的考察，就是以建設為主，爭取建設、爭取預算，把立委工作做好，不要受政治風波影響，做一天和尚敲一天鐘，會把立委職務做好。

另一位也列為要罷免的立委廖偉翔則表示，他持續堅定做福國利民及推動地方建設，才是正確的事情，面對全國惡霸到處亂竄，對手當然是希望影響問政正常節奏，但他持續推動建設及法案，他一向保持正向陽光態度面對，一切都沒有問題。

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