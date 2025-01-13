罷免！3000教師具名連署 學界籲全民「罷免傅崐萁們」

「學界罷免傅崐萁們 全國3000教師連署」記者會13日於立法院舉行，雲林科技大學助理教授簡端良（右起）、中台灣教授協會理事長楊聰榮、台灣教授協會理事長陳俐甫、雲林科技大學財金系教授鄭政秉、台灣大學生化科技學系名譽教授黃青真、雲林罷免丁學忠志工王國維等人出席。（記者羅沛德攝）

2025/01/13 12:48

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學界罷免「傅崐萁們」 網站連署60小時破2000人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕罷免國民黨立委行動各地延燒，公民團體今（13）日在立法院召開記者會表示，台灣學術界發起「罷免傅崐萁們」活動，目前已有3000位教師參與網路連署，支持罷免傅崐萁等41席國民黨區域立委。學者更呼籲，中國企圖併吞台灣，全民應罷免「親中」、「親共」立委。

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中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，學界是站在知識高度，為各地罷免團體行動提供後盾，網站上架不到一週時間，很多教師具名連署支持罷免活動，這是台灣成熟的公民運動。

楊聰榮批評，這屆藍白立委表現「荒腔走板」，幾乎是團進團出，完全跟著黨團意志走，不符合民主社會運作，法案不討論就直接舉手表決，一改過去立委具名按鈴投票方式，破壞好不容易建立的民主機制，罷免是最簡單能夠端正國會亂象的方式。

「罷免傅崐萁，全民來連署！」雲林科技大學財金系教授鄭政秉表示，最近立法院非常多亂象，國會出現空前危機，中國勢力有系統介入，已不是民主社會正常的黨派溝通，若繼續讓這種情況下去，將釀成經濟危機、國安危機，一旦台灣被中國併吞，自由民主及國家都將消失。

鄭政秉強調，中共最終目的是要併吞台灣，不斷透過認知戰、心理戰及軍事威嚇，現在更控制台灣國會，此事攸關台灣存亡，希望國人不分藍綠，正視國家所面臨的危機。共產黨是非常邪惡的力量，呼籲全民罷免傅崐萁們這些親中、親共的立委。

台灣教授協會會長陳俐甫說，台灣是亞洲最民主的國家，能夠真正行使罷免權，這是直接民權的行使，國民黨團總召傅崐萁及其附隨立委卻修法提高罷免權，要讓人民無法罷免。

陳俐甫批評，中國國民黨總理孫文主張「主權在民」，罷免權是直接民權的展現，最沒資格說不要罷免就是國民黨。傅崐萁加高罷免門檻，指責要罷免的人是側翼，不想讓公民行使罷免權，完全違反政治學倫理，「你只能選他，卻不能罷免他」，這是很荒謬的。

「罷免連署是台灣保衛戰的開始！」台灣大學生化科技學系名譽教授黃青真說，她已經參與連署，民主精神是少數服從多數，多數尊重少數，立委是幫人民監督政府，最終目的是為全體人民謀福利。但這屆國會議員不為人民謀福利，而是爭取國共兩黨的勝利，不昔破壞國家體制、崩解政府體系，陷人民於不義，讓下一代國民處於水深火熱中，我輩公民應集眾人之力，阻止滅國行為。

雲林科技大學助理教授簡端良表示，罷免網站上線短短60小時，已超過2000人參與連署，近8成是大學教授，也有國中小學教師，這些人都不是教授協會動員的，希望傅崐萁們能夠懸崖勒馬。如果國民黨還要將他們貼上側翼標籤，將會有更大民意出來罷免。

雲林「罷免丁學忠」志工王國維說，在藍白強行通過「憲法訴訟法」、「選罷法」、「財畫法」3爭議法案後，當地選民已從隱性轉為顯性，紛紛支持罷免國民黨立委丁學忠，丁學忠這個人沒有才學，在立法院只是跟著傅崐萁意志，大家一定要出來罷免丁學忠。

公民團體今日在立法院召開記者會表示，台灣學術界發起罷免傅崐萁們活動，目前3000教師參與網路連署，支持罷免傅崐萁在內41席國民黨區域立委。（記者陳鈺馥攝）

「學界罷免傅崐萁們 全國3000教師連署」記者會，中台灣教授協會理事長楊聰榮（右起）、台灣教授協會理事長陳俐甫、雲林科技大學財金系教授鄭政秉、台灣大學生化科技學系名譽教授黃青真等人出席。（記者羅沛德攝）

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