賴總統邀川普就職慶賀團茶敘 成員之一李彥秀證實16日會面

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/01/13 11:57

〔記者林欣漢／台北報導〕外傳總統賴清德16日邀川普就職慶賀團成員茶敘，身為代表團成員之一的國民黨立委李彥秀今日證實，的確透過立院系統的通訊群組收到府方通知，代表團成員16日將上午前往總統府與賴總統會面。

美國總統當選人川普將於20日就職，賴總統邀請立法院長韓國瑜擔任川普就職典禮慶賀團團長，團員由朝野黨團依比例共7位立委，分別是民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴；國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，以及民眾黨立委陳昭姿，慶賀團預計18日啟程飛往美國。

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李彥秀表示，總統召見代表團的目的主要還是為了赴美參加川普總統就職典禮，以及華府的拜會行程，賴總統除了慰勉代表團的辛勞，也對此次出訪行程溝通與交付任務。

李彥秀認為，代表團的成員都是立法委員，與賴清德總統會面的過程中，難免會觸及立法院的話題；但是，應該不會是當天「喝咖啡」的主軸，立法院是合議制，以黨團運作為核心，代表團成員也不是黨團幹部，相信賴總統非常清楚這一點，16日的會面，應該會在輕鬆愉快的氣氛下，溝通此次訪美的行程，以及未來台美國會外交與民間交流的工作。

李彥秀指出，賴總統上任後，行政與立法的確出現不少衝突與對立的情況，但是問題的核心還是出在朝野缺乏互信，執政黨缺乏溝通的誠意，只是不斷地用議事杯葛、憲政程序、威脅罷免以及網軍側翼進行施壓，讓對話淪為喊話，讓競爭淪為鬥爭。

李彥秀表示，相信16日的會面，賴總統最大的目的也是希望營造更好的溝通與對話氣氛，如果賴總統真心希望和緩朝野緊張衝突。作為民進黨主席，賴清德主席可以啟動「政黨領袖高峰會」，與各黨主席進行直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴清德總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

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