藍委提修地制法保北市第3副市長 劉世芳：鼓勵讓人口重回250萬

立法院內政委員會，內政部長劉世芳出席。（記者王藝菘攝）

2025/01/13 11:34

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市目前有3位副市長，不過人口數跌破250萬，未來第3副市長恐不保，國民黨立委提案修「地方制度法」，刪除直轄市250萬人口限制，改成無論人口多寡，都設3位副市長，被外界視為是在為蔣市府解套。內政部長劉世芳今日受訪時說，鼓勵台北市讓戶籍人口重回250萬，就不會有修法的問題。

立法院內政委員會、司法及法制委員會今日聯席排審地方制度法，國民黨立委李彥秀等人提案修法刪除直轄市250萬人口限制，改成無論人口多寡，直轄市都設3位副市長；非直轄市則將人口達125萬得再設置1位副縣市長的規定，修改成達全國人口的2％即可設置。

請繼續往下閱讀...

劉世芳指出，台北市現在已有第三位副市長，人口數則有249萬200人，因此目前有第三位副市長是沒有問題的，提案立委可能是針對下一屆，若台北市人口數往下降到250萬可能就要以提案修法來改變，但還是鼓勵台北市設籍人口盡量可以達到250萬，就沒有涉及修法的問題。

此外，劉世芳也提及，有委員提案只要有針對縣市人口數逾總人口2％即可增設第二位副縣市長，但若增設第二副縣市長，財政上恐須增加500萬元到700萬元，是否真能提高縣市施政效能，內政部要跟縣市好好溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法