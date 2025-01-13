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    首頁　>　政治

    民眾黨2/15補選黨主席 黃國昌、蔡壁如皆有參選資格

    民眾黨將於2月15日舉辦黨主席補選，圖為代理主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨將於2月15日舉辦黨主席補選，圖為代理主席黃國昌。（資料照）

    2025/01/13 10:55

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，日前請辭黨魁一職，黨內立委黃國昌則接任代理主席維持黨務運作。民眾黨今日表示，將於2月15日舉辦黨主席補選，並於明日起至17日可進行線上報名參選，參選人需於去年2月14日以前入黨，且曾具中央委員資格者。據悉，目前具有參選資格且呼聲較高的人選僅有黃國昌、前立委蔡壁如兩人。

    民眾黨今日公告，第二屆黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行；黨主席補選線上報名期間為1月14日上午9時起，至1月17日晚上6時截止，參選人應於2024年2月14日以前入黨，以符投票日前一年入黨規定，且過去、現在具中央委員資格者。

    另，依黨職人員選舉辦法第十四條、財務管理辦法第二條、第四條應繳納之黨費、職務分攤金募款責任額之相關規定，選舉人、被選舉人、連署人應於2025年1月14日（二）前繳清上揭所有款項，且未於停權處分期間，始具選舉權、被選舉權、連署權。

    在時程方面，民眾黨將在2月6日公告候選人選舉公報列出名單及政見，並於2月8日、2月14日各舉辦一場政見發表會，15日選舉投票結束後，於19日公告第三屆黨主席當選名單。

    前民眾黨立委蔡壁如。（資料照）

    前民眾黨立委蔡壁如。（資料照）

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