小草怒「為何鄭文燦可交保」 律師笑：柯文哲做了這4件事耶

律師林智群提到，有小草跑來私訊他，問為何鄭文燦可交保柯文哲卻不行？林智群列出鄭文燦「沒做的4件事」，並強調「阿北貪污就面對司法，有什麼問題」？（資料照）

2025/01/13 10:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲等人涉入京華城等弊案被起訴，高等法院11日深夜駁回柯文哲等4人的抗告，確定續押禁見3個月。律師林智群今日在臉書發文提到，有小草跑來私訊他，問為何前桃園市長鄭文燦可交保，但柯文哲卻不行？林智群列出鄭文燦「沒做的4件事」，並強調「阿北貪污就面對司法，有什麼問題」？

林智群提到，小草氣噗噗地來跟他說「鄭文燦為什麼可以交保？司法不公！」，還列了一堆鄭文燦和柯文哲的差別。林智群質疑：「鄭文燦有橘子沒到案嗎？鄭文燦有下條子叫橘子跑到海外不回來嗎？鄭文燦有刪資料嗎？鄭文燦有出來後跟證人見面嗎？」

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林智群反問：「鄭文燦貪污就面對司法，阿北貪污就面對司法，有什麼問題？再怎麼樣，結論也不會變成因為鄭文燦交保，就變成要挺另一個被羈押的貪污犯阿北啊！你以為是料理東西軍，一定要選一個支持嗎？這些人頭腦是不是怪怪的？」

許多網友也在貼文底下留言：「他們標準就是阿北不能被關，被關就是司法不公。」、「鄭文燦有到處開會、上新聞嗎？交保了還那麼高調，接觸關係人、證人，我不是法律專業都看不下去。」、「他是不是認為交保就代表無罪？」、「貪污都該辦，再那邊瞎挺真的都7414～」、「他是不是忘了代理主席可是支持洗錢前科立委的？」、「況且鄭文燦有被羈押，小草是不是沒看見？」

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