民眾黨民調又爆爭議 吳靜怡：創造假老二的那群人都還在

吳靜怡分析民眾黨民調資料，發現民調各選項比例加起來居然是110.3%，遠超過100%，這讓她不禁直言：「柯文哲在土城，但創造假老二的那一群人儼然都還在！」（資料照）

2025/01/13 09:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團9日公布民調，顯示有42.5%民眾認為柯案中，起訴書證據不夠充分，不過政治評論員吳靜怡（Grace Woo）針對民眾黨民調進行分析，發現民調各選項比例加起來居然是110.3%，遠超過100%，這讓她不禁直言：「柯文哲在土城，但創造假老二的那一群人儼然都還在！」

吳靜怡指出，民眾黨黨團發佈的民調公司是精確市場研究」，背後投資的法人就是「脈動國際」、「共同體管理」，這兩家公司負責人，一個背景就是「趨勢民意調查」，另一個是郭台銘、黃珊珊、柯昱安的朋友、政治操盤手黃建東。吳靜怡質疑，「求真民調」跟「趨勢」是不是就如同表兄弟一樣？那麼「精確市場研究」也是系出同個家族血源？該不會「走了求真，來了精準」。

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吳靜怡提到，從民眾黨發表出來的數據都會跟社會常理不同，這種小把戲總能拉攏國民黨，但「騙子能騙多久，都是傻子決定的」。民眾黨老樣子，民調出來造個勢，再去找國民黨搞一個藍白合作的氣勢，來了國民黨一堆立委合照，但有多了藍營支持者嗎？並沒有，因為依據其他民調，7成以上藍營支持者是相信柯文哲有貪污圖利罪嫌。

吳靜怡質疑，是國民黨挺貪污，還是張麗善需要黃國昌醞釀新北市長的起手式？從葉元之站在那裡就不難觀察，從張麗善能當壓軸嘉賓，就不難發現了。吳靜怡重申，「騙子能騙多久，都是傻子決定的」，張麗善就算有黃國昌、即便直播人數每分鐘飆漲4000人，但實質在場人數還是「脫褲爛」。

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