行政院無人機專案會議 納水面及水下無人載具產業與管理機制

鄭麗君表示，為達成無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，行政院近期已召集跨部會擬定五大推動策略。（行政院提供）

2025/01/13 08:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕無人機產業已納入「5大信賴產業」，力拚2028年產值達到300億元，行政院已召開多次專案會議，本週將再開會，據了解，考量到各國水面及水下無人載具技術發展快速，台灣必須儘快研議應對策略，行政院「無人機專案會議」將於近期更名為「無人載具專案會議」，水面及水下無人載具的產業發展與管理機制，未來也將一併納入會中討論。

負責主持行政院無人機專案會議的鄭麗君表示，為達成無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，行政院近期已召集跨部會擬定五大推動策略，分別是「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落生態系」、「訂定使用規範及推動資安檢測」、「提升全社會防衛韌性」。

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據國發會初步盤點，有16個部會提出2023年到2029年的無人機使用計畫。鄭麗君說，「這樣還不夠」，未來將鼓勵各部會更積極開發無人機多元應用，將無人機廣泛用於醫療、農業、防災、運輸、國土測繪、海域、文化教育等用途，同時還可用於提升全社會防衛韌性，「以擴大需求帶動產業發展」。

針對無人機最關鍵的「三晶二軟」（飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體），鄭麗君表示，政府將透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業界自主開發、國家政策性投資、國際技術移轉或合作生產等多元方式，提升國內的自主能量。

在產業聚落部分，鄭麗君指出，我國除了於北中南東各有無人機廠商之外，近年來在嘉義縣也逐漸形成新聚落，嘉義亞創中心已成為我國重要的無人機技術研發及測試驗證場域，目前也正規劃擴充亞創中心二館，未來將持續推動民雄航太園區建設開發計畫，提升無人機的生產製造能量。

此外，為強化對無人機的資安管理，數發部與交通部共同訂定「遙控無人機資安檢測規範」，數發部數位產業署訂有「遙控無人機資安檢測補助」，每款無人機可補助四成資安檢測費用，換算送測廠商可獲補助上限，分別為初階3.2萬元、中階6.4萬元、高階12.8萬元；若為群飛系統資安檢測，補助上限則為12萬元。

「做好資安，才有民主供應鏈！」鄭麗君說，資安檢測對無人機業者雖有成本負擔，但資安已經是民主國家的共同關切，政府將會推動連結國際資安認證，協助廠商布局國際市場。

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