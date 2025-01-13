違法吸食電子煙50萬件開罰率僅0.25％ 行政院：跨機關合作查處

國民黨立委萬美玲近日向行政院提出書面質詢指出，「菸害防制法」2023年3月修法後，全面禁止電子煙，不過，稽查50萬件僅開罰1247件，且成案率低，僅0.25%，政府對新興煙品查緝不力。（資料照）

2025/01/13 08:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委萬美玲近日提出書面質詢指出，「菸害防制法」2023年3月修法後，全面禁止電子煙，不過，稽查50萬件僅開罰1247件，且成案率低，僅0.25%，認為政府查緝新興菸品不力，對此，行政院表示，已於2024年12月分別召開電子煙管制措施研商會議、毒品防制會報，透過跨機關合作，自源頭阻斷摻入毒品使用電子煙載具流通、強化邊境攔檢、加強反毒宣導及預防網路毒品交易。

萬美玲指出，根據國健署統計，自2023年3月立院通過「煙害防制法修正草案」，全面禁止電子煙後，稽查吸食電子煙之件數多達50萬件，其中開罰件數僅1247件，其中違法販售電子煙251件、違法販售加熱煙619件、違規吸食404件；根據國健署推估，全國近8萬少年正使用電子煙；2024年7月至9月，全國警方查獲「喪屍煙彈」違法案件有681件，平均每月高達227件。

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萬美玲表示，電子煙大多含有尼古丁成分，易有成癮問題，除影響青少年大腦發展與造成肺部損害，更可能增加罹患癌症風險；而俗稱「喪屍煙彈」的麻醉藥物「依托咪酯」已提升為二級毒品，除了成癮，還會造成腎上腺機能不全、注意力渙散恍神，進而可能引發交通事故，須加強查緝、宣導，以防止電子煙及毒品影響社會。

行政院指出，法務部台高檢署分別於2024年11月13日、21日邀集衛福部、財政部、內政及數發部等召開會議研商防制電子煙外，對於摻入毒品使用電子煙者，因已違反「毒品危害防制條例」，亦強力要求各緝毒單位加強查緝，向上溯源毒品源頭，積極向下刨根挖掘施用黑數。

此外，衛福部國健署積極與平台業者溝通，多次召開平台溝通會議（包含網路電商及社群平台），針對社群平台及販售者加強查處，並與數發部合作，就違法網頁、網站資訊，進行停止解析；以及與金管會合作，查明違法賣家個資與金流來源。

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