國軍志願役人數7年新低 國防部：3面向穩人力

國防部說明，為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。（資料照）

2025/01/13 07:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委萬美玲近日向行政院提出書面質詢表示，國軍編現比逐年明顯下滑，自2020年的88.57%，下滑至2024年的78.6%，短短4年減少近10%，目前編現比例已遠低於一般認知之作戰最低標準85%。而我國志願役人數於2021年底的16萬人，逐年減少至2024年6月僅剩15萬人，為2018年以來新低。

對此，國防部說明，近年受少子化趨勢及社會企業徵才等影響，衝擊留營及招募工作，自2022年起國軍人力編現呈下降趨勢。為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化的管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。

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萬美玲指出，根據國防部公開資料顯示，我國自2020年起至今編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，2024年為78.6%，短短4年減少近10%外，編現比例已遠低於一般認知作戰之最低標準85%。

根據國防部統計，我國國軍志願役人數自2021年底為近年最高16萬4884人，2022年減少為15萬9392人、2023年再減少為15萬4686人，至2024年6月底統計，志願役人數降為15萬2885人，為2018年以來新低。

萬美玲指出，自賴清德總統上任以來，兩岸關係持續緊張，國人對兩岸外交與官方互動也明顯感受惡化，總統多次表示政府會持續推動國防改革，堅強戰力，但實際我國軍隊情形卻不如預期，建請國防部針對此事儘速檢討並規劃如何落實編現比目標，以維護我國軍隊戰力與國家安全。

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