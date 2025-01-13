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    罷免涂權吉遭鬧場！疑警察留言要罷團直接報案抓人 別光發文指治安差

    罷免涂權吉連署站遭男子（黑衣者）鬧場叫囂。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

    罷免涂權吉連署站遭男子（黑衣者）鬧場叫囂。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

    2025/01/13 01:00

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的罷免連署活動遍地開花，但12日楊梅新梅公園，發生下架藍委涂權吉的連署站遭男子鬧場，罷免團體隨即報警並拍下影片PO網掀熱議。而影片留言區出現一名自稱楊梅派出所所長留言，認為罷團當雙面人，一面感謝警察處理，一面貼文讓事件發酵。

    桃園罷免團體「全力一擊．罷免涂權吉」12日在Threads上分享影片，可以看到一名男子拿手機拍連署志工，咄咄逼人地質問「為什麼要罷免啦？ㄏㄚˋ！」，嚇壞在場不少人。男子離開時還回頭飆粗口，「我X你媽的！」、「涂權吉萬歲！怎樣啦？看X小？幹X娘！」

    這事件引發熱烈討論，怎料有一名自稱派出所所長的留言：「我是楊梅派出所所長呂XX，請你直接來派出所報案並提告，而不是用這種方式在網路上貼文發酵，今天我們員警去處理的時候您還感謝我們員警的處理，現在卻在網路上貼文，請問您是什麼心態？您來報案我們一定把鬧事的人揪出來！而不是事後在網路上貼這種文」

    該名自稱呂姓派出所所長的留言曝光後隨即遭網友批評，「請問報警了就不能把遇到的狀況說出來嗎？問貼文的人是什麼心態？是有指責的意思？」、「派出所所長可以公然檢討被恐嚇的民眾？有這個時間不如趕快去抓人，還是說這個人警察不能抓」、「所長好大我好怕怕！」、「所長現在是什麼心態？該不會讓您不開心就不把鬧事的人揪出來了吧？ 」隨著輿論延燒，「呂所長」已將留言刪除。

    自稱楊梅派出所所長的人留言，要罷免團體別當雙面人，直接報案抓人。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

    自稱楊梅派出所所長的人留言，要罷免團體別當雙面人，直接報案抓人。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

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