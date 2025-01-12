桃園罷免涂權吉連署 短褲男鬧場飆罵三字經

短褲男（後中）對罷免志工嗆聲、罵三字經後，與友人開賓士車經過，對人群大喊：「涂權吉萬歲！怎樣啦？看x小？操x媽」。（公民團體提供）

2025/01/12 23:35

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鬧場男正面照曝光！飆髒話反罷免 還喊「涂權吉萬歲！」

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，今（12）日下午1點在楊梅區新梅兒童公園、大園區橫山書法公園旁的土地廟廣場設置連署點，針對國民黨桃園市第2選區立委涂權吉發起罷免連署，吸引民眾排長龍或站或蹲填寫連署書，由於現場湧入排隊人潮，連署點原訂下午3點收攤延至4點結束，該團隊傍晚統計兩站共收到約700人參與連署，有多人填完同意書直接加入志工擴大罷免能量；不過，楊梅站下午發生一名穿短褲的男子鬧場、飆罵三字經事件，讓全場傻眼不已。

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桃園市公民團體發起人Rick表示，繼9日大園警分局新坡派出所兩度「關切」罷免連署點，引主辦方與各界關切，今日下牛約3點許在新梅公園設立的連署點，這名穿短褲的鬧場男子，突然拿出手機朝著排隊民眾錄影，邊推擠邊嗆聲：「為什麼要罷免？」更在離開後與友人開著賓士車經過，對著人群大喊：「涂權吉萬歲！怎樣啦？看x小？操x媽…」。

Rick說，該鬧場男子的行徑嚴重挑釁公共秩序與市民安全，尤其類似事件都發生在桃園市第二選區，讓人不禁懷疑是否有特定勢力背後的介入，但是公民團體還是要感謝楊梅警分局的快速反應，在接到團隊報案後立即派員到場，確保現場安全；公民團體呼籲市府與相關單位必須展現維護民主與法治的決心，杜絕任何形式的暴力、恐嚇與不法干預，「行使正當公民權的市民理應受到保護，而不是在連署的現場遭受恐嚇與攻擊」。

參與連署的上班族曾先生、從事服務業的鐘小姐以及陳姓國小老師都說，台灣民主很可貴，但是最近在家看新聞卻看得很焦慮無力，立法院現今提出法案只顧及黨意，未顧及民意，舉凡潛艦國造經費被刪、財劃法修正案、警察人員人事條例等法案，都是藍白仗人數優勢強行通過，並未充分溝通，他們「不想讓台灣香港化」，也憂心下一代能否長治安康，因此，才會利用假日到連署點參與連署或當志工幫忙，以表達對不適任藍委的抗議。

桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，今在楊梅區新梅兒童公園設置連署點，民眾排長龍填寫連署書。（記者李容萍攝）

民眾或蹲或站填寫連署書。（記者李容萍攝）

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