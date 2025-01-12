桃園鬧場男正面照曝光！飆髒話反罷免 還喊「涂權吉萬歲！」

罷免涂權吉連署站遭男子鬧場叫囂。（圖翻攝自「全力一擊．罷免涂權吉」Threads）

2025/01/12 23:48

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桃園罷免涂權吉連署 短褲男鬧場飆罵三字經

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，各地紛紛展開下架國民黨區域立委的連署行動。今天（12日）有罷免桃園在地立委涂權吉的團體在社群PO影片控訴，連署站遭可疑男子鬧場叫囂，相關畫面曝光後引發熱議。

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桃園罷免團體「全力一擊．罷免涂權吉」12日在Threads上分享影片，可以看到一名男子拿手機拍連署志工，咄咄逼人地質問「為什麼要罷免啦？ㄏㄚˋ！」，嚇壞在場不少人。男子離開時還回頭飆粗口，「我X你媽的！」、「涂權吉萬歲！怎樣啦？看X小？幹X娘！」

罷免團體無奈表示，「桃二選區竟成暴力與恐嚇的溫床？今日在楊梅新梅公園罷免連署站，竟有可疑男子拿手機錄影恐嚇、推擠民眾，還和友人開著賓士車大喊『涂權吉萬歲！看X小？幹X娘！』，如此囂張行徑，不禁讓人心生恐懼！我們要問張善政市長：桃園治安變成這樣，您還能接受嗎？我們要求桃園市府立即表態，杜絕暴力與干預，保護善良市民的基本權利，民主不能後退，治安不容崩壞！」

網友看完紛紛表示，「一臉89樣」、「看來是身負任務才要嗆不然幹嘛要錄影，根本是要回去交差了事那後面的黑手是誰？」、「這人是出來催罷免票的89？」、「超級沒水準」、「有夠猖狂耶，是恐嚇了吧，志工們加油」、「越是這樣越要罷免」、「他拿手機幫自己錄下犯罪的證據，真是暖心」、「所以涂權吉是楊梅土皇帝嗎？還萬歲哩！」

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