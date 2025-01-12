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    中市罷免行動熱烈 杜承哲：「釘孤支」激化連署數

    醫師杜承哲表示，「釘孤支」活動激化罷免連署數。（記者蘇金鳳攝）

    醫師杜承哲表示，「釘孤支」活動激化罷免連署數。（記者蘇金鳳攝）

    2025/01/12 21:38

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免行動如火如荼，今天上午在南屯運動中心舉行罷免連署，今天下午台灣中社今天主辦「2025大民主時代．行動論壇」，也是場內論壇，場外進行罷免連署，協助串連的醫師杜承哲在論壇表示，台中市的罷免已從台中3連霸到「台中5罷同花順」，昨天民眾黨的「釘孤支」，激化了更多民眾參與罷免連署，為罷免案添了柴火。

    杜承哲表示，一開始罷免連署從去年5月國會擴權法開始，讓多數立委成為「太上皇」，去年年底年則是因為選罷法、財劃法等三大惡化通過，今年中二及中三選區加入，上個月改為「台中5罷同花順」。

    杜承哲表示，目前罷團數量增加，志工數量也增加，今年2月3日可以正式送出連署書，滿一年是2月1日，但因為放假所以改在2月3日，可送出第一階段的提議書。

    杜承哲表示，希望能全國串連連署，串連的目的就是要看第一階段何時送出最適合，罷免是高度的政治活動，同時順利完成一、二階段後，就成為選戰，罷免領銜人與被罷免人的對抗，選戰的對抗要有專業操盤手，因此在二及三階段會請教專業人士，組成專業計劃，預估何時投票。

    杜承哲表示，例如今年5月有院會，國民黨再推令人民無法接受法案，到時反而突破連署數，會討論適合送出連署書的時間，計劃在2、3月分批送出，讓媒體只專注送出該批連署數。

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