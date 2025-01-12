曹興誠指中國勢力滲透台灣國會 全力罷免舔共藍委

台灣中社主辦「2025大民主時代．行動論壇」邀請曹興誠、翁達瑞、閩南狼、八炯等人開講。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/12 20:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對國會亂象，台灣中社今天主辦「2025大民主時代．行動論壇」；聯電前聯電董事長曹興誠表示，中國在台灣滲透分化挑撥，台灣目前大問題就是，中國的黑手伸至立法院，台灣一定要把這雙黑手給罷免掉；另一位受邀的筆名為翁達瑞的陳時奮表示，台灣的民主制度有瑕疵，如洩露潛艦機密的立委可以一再選上，因此只有靠罷免來補其瑕疵。

此外，論壇中（閩南狼陳柏源）還邀請黨齡40年以上的國民黨資深黨員程凱力現身，表示強調自己才是正藍軍，現在不是要反共，而是要滅共救台灣，與其等著中國消滅台灣，不如先消滅國民黨再消滅共產黨，罷免舔共、投共的國民黨立委。

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由台灣中社主辦、逢甲巴宰會籌劃的「2025大民主時代．行動論壇」，今天下午在台中市於舉行，現場有近200位民眾參加。

曹興誠指出，他支持總統賴清德兩岸關係國與國互不隸屬，而前總統馬英九竟說兩岸不是國與國而愛與愛關係，是把兩岸問題內政化，就是讓中國侵犯台灣時可逃避國際的干預，他支持台派主張，強調「台灣是台灣人的台灣」，他強調，兩岸戰爭罪魁禍首是中國，幫凶是傅崐萁等人。

曹興誠更表示，台灣面臨生死存亡之刻，中國的黑手伸至立法院，他說已在臉書跟大家分享，不要分藍綠要團結，最重要是把中國的黑手罷免掉，這是台灣民主最後一道防線，若不站出來，再讓國民黨亂搞，每天都出事，沒有辦法救。他並痛批指傅崐萁等人每次去中國就如同打雞血，在立法院打人踢人，但只要這次撐住，這些人明年就消風，要守住民主陣線。

陳時奮則表示，民主制度本來就是一票一票選出民代，立委們不敢亂來，因為以後會選不上，但為何現在立委在國會敢亂來，因為台灣民主制度有瑕疵，如立委馬文君洩露潛艦機密，沒有刑責卻可以在下一次選上，這次又刪潛艦預算，面對民主制度有瑕疵，只有靠罷免來補。

陳時奮更痛批，立法院已成修法院，藍白合作修舊法讓台灣走回頭路，而且精準式的修法，就是要降低親中賣台成本，但很多重要民生法案卻都不審。陳時奮認為，罷免只要精準的挑出幾個國民黨立委，他以中二選區補選為例，因為全國都在關注，且更多力道檢視候選人，因此林靜儀選贏了顏寬恒。

網紅八炯（溫子渝）分享昨天參加台灣民眾黨發起的「釘孤枝」活動，聽到統促黨講「台灣沒有言論自由和集會自由」，那天不是在集會？中國力量已滲透，一定要罷免這些立委；他並強調，他獲得的訊息，中國滲透台灣有在新北設2個、台中市有3個據點辦中國身分證，要求內政部一定要查清楚。

面對國會亂象，台灣中社主辦「2025大民主時代．行動論壇」，約二百位民眾到場聆聽。（記者蘇金鳳攝）

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