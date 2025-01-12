傅崐萁助理在釘孤枝連署罷免綠委！藍營稱公民自發 本人回應了！

釘孤枝活動現場發現傅崐萁助理賴苡任在發罷免綠委的連署意向書。（圖翻攝自吳思瑤臉書）

2025/01/12 21:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨天（11日）舉辦「111釘孤枝」遊行，抗議司法對前主席柯文哲不公，國民黨不少人也到場聲援。其中有件事引發外界熱議，是藍營黨團總召傅崐萁日前稱沒有要對民進黨的立委提起罷免，但釘孤枝活動現場卻發現有傅崐萁助理賴苡任在發罷免綠委的連署意向書，挨轟說一套做一套。對此，賴苡任出面發聲回應，稱自己只是「公民參與」。

大罷免浪潮掀起，國民黨指控現時各地針對藍營區域立委的連署罷免行動都是民進黨在背後操盤，內部傳出不少反制聲音，藍委賴士葆更嗆聲要全罷綠營38席區域立委，但傅崐萁日前受訪稱藍營黨團沒有要提起任何對綠委的罷免。

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然而，昨天的「111釘孤枝」遊行，被民眾發現前國民黨青工會總會長滿志剛、傅崐萁助理賴苡任帶頭在現場發放針對綠委吳思瑤、吳沛憶的「罷免連署意向書」，要求簽署者留下姓名、身分證字號、戶籍地址、連絡電話等資料。

後續吳思瑤在臉書發文批，「藍營挺柯文哲是假，搞罷免是真！傅崐萁不是才說了國民黨不會進行罷免的？最大黨的黨鞭領軍惡罷少數黨的黨鞭，來真的？藍白合污，搞『惡罷』又搞『亂罷』！藍白根本搞錯對象！」

對此，賴苡任昨晚在臉書PO文聲稱，自己只是傅崐萁的「前助理」，他已經離開立法院，吳思瑤根本是亂帶風向，「無非就是想藉由我去打擊傅崐萁，用這種敲山震虎、隔山打牛的招數，您到底是多怕傅崐萁？多怕國民黨？哪怕我依舊是傅崐萁總召的助理，難道不能也是公民？我活在世界上唯一身分就只能是「助理」？我就不能跟青鳥一樣是公民團體？在民進黨的邏輯中，你們的側翼叫公民，我們的公民叫側翼。」

賴苡任還說：「提倡罷免吳思瑤就是『惡罷』、『亂罷』，提倡罷免國民黨委員就是民主精神？我們提倡罷免就是國民黨、傅崐萁推動，青鳥提倡罷免就是公民自覺？這種精神錯亂、簡單粗暴的劃分方式，讓我不禁懷疑您有雙重人格，不然怎麼會有雙重標準？」

另外，國民黨發言人楊智伃今天也宣稱，活動現場相關罷免活動屬公民自發，罷免團體亦有發文澄清，大家指的青年幕僚早已離職，相關活動為在地居民主導。楊智伃也反過來質問吳思瑤，「退一萬步說，青年政治幕僚個人公民參與，難道就不是民意嗎？民進黨可以透過側翼力量操作罷免，同樣要尊重不同的聲音，尊重公民的政治活動。」

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