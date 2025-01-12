修法降第3副市長門檻？綠：不應本末倒置 藍：要做好配套

根據《地方制度法》，直轄市人口達250萬人可設第3位副市長，台北市目前人口約249萬人。圖為台北市政府。（資料照）

2025/01/12 19:24

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨立委李彥秀等人提案修法，刪除直轄市250萬人口門檻，改成無論人口多寡，直轄市都設3位副市長。台北市目前人口約249萬人，台北市長蔣萬安今（12）日說不只直轄市，所有縣市政府都同樣受惠。民進黨議員林延鳳表示，不應本末倒置，因無法吸引民眾設籍台北，就要立委幫忙修法降低門檻；國民黨議員秦慧珠解讀，當然是為北市府解套，對於修法她沒意見，但要有配套。

林延鳳表示，在討論是否放寬設第3副市長條件前，應先回頭檢視市府是否有提出並落實令民眾有感的政策，讓大家願意在台北市設籍，否則是本末倒置。她舉市府常拿來比較的高雄市為例，高雄市政府在去年5月增設第3位副市長前，市政滿意度在六都中就名列前茅，在同樣是2位副市長的狀況下，蔣萬安卻做不到相同成績。

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林延鳳指出，蔣說所有縣市都受惠這點凸顯國民黨的矛盾，為了蔣萬安一人要綁住其他所有縣市，只是為蔣的無能解套。林延鳳表示，副市長李四川督導之局處較無發生重大違失，但副市長林奕華所督導的民政、教育、文化局處過去2年兒虐、性暴力事件不斷，蔣萬安不先檢討提升市政服務滿意度卻要立委幫忙修法，同樣是本末倒置。

林延鳳認為，台北市政府已成立人口對策委員會，應積極想辦法把設籍人口努力拉回250萬人以上，而蔣萬安也曾說會努力達成目標，不應該現在達不到就要立委幫忙修法降低門檻。

國民黨議員秦慧珠解讀，這次修法當然是為台北市政府解套，對於修法她沒意見，但不能片面修，一定要有完整配套，不能只降低副市長門檻，因為若人口低於250萬，議員、副秘書長人數同樣得減少。

秦慧珠指出，250萬的門檻不只規範副市長人數，設幾席議員、幾位副秘書長也有規定，不能只增加副市長人數，卻不增加議員跟副秘書長人數，她說市民需要副市長服務，當然也需要議員服務。

秦慧珠表示，此次立委提出《地方制度法》修法，六都和其他縣市都各自適用同一套標準，依此來看，北市府說因為日夜間生活人口遠超出設籍人口，因此需要第3副市長的說法，恐難以自圓其說，例如台南市人口約185萬，長期都是2位副市長，狀況與台北市顯然不同。

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