入黨40年正藍軍不忍了！要罷免國民黨舔共立委

中華保台反共復國黨負責人程凱力等人到場，並秀出國民黨頒給的40年國民黨員獎狀。（擷取自八炯的影片）

2025/01/12 19:19

〔記者歐素美／台中報導〕滅共救台灣!罷免國民黨舔共立委！公民團體今天在台中市南屯國民運動中心舉行罷免嘉年華，連署罷免台中市第四選區立委廖偉翔，「閩南狼」陳柏源到場即表示，有正藍軍要來一起罷免國民黨立委，隨後，中華保台反共復國黨負責人程凱力等人即到場，並秀出國民黨頒給的40年國民黨員獎狀，強調不忍了，要罷免舔共的國民黨立委。

中華保台反共復國黨負責人程凱力表示，他們是正藍軍復國黨，到場就是要向八炯、閩南狼陳柏源及青鳥們，表達支持他們罷免舔共國民黨立委的堅定立場。

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程凱力說，一定會有國民黨人說他們不是國民黨員，所以他特別秀出國民黨主席朱立倫頒給他的40年榮譽黨員獎狀。強調他們是真正遵循蔣中正、蔣經國「消滅萬惡共匪、反共大陸」的中國國民黨2.0的正藍軍復國黨。

程凱力說，台灣要和平安全只有滅共，把共黨消滅了，台灣才能永遠的長治久安，如果我們讓共產黨在對岸隨時對我們武力威脅，台灣就是再麼樣繁榮，每天都活得心驚膽顫，我們永遠不會有和平跟安全，只有滅共才能救台灣。

入黨40年的正藍軍不忍了！到場支持罷免舔共的國民黨立委。（擷取自八炯的影片）

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