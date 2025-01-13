分析黃國昌掌握民眾黨路線 李忠憲：視支持者態度有2種不同面貌

黃國昌11日號召支持者舉辦「111釘孤枝」遊行。（資料照）

2025/01/13 00:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌接任黨的代理主席後，週六（11日）號召支持者舉辦「111釘孤枝」遊行，抗議司法對前主席柯文哲不公，引發關注。成大教授李忠憲12日發文，他認為民眾黨現在已進入黃國昌的時代，但黃國昌現在仍在「偽裝」，未來視支持者的態度，黃國昌可能將有2種不同的面貌。

李忠憲12日在臉書PO文表示，去檢視柯文哲和台灣民眾黨這10年來的政治歷程，就是一個標準的民粹政治人物和政黨，「像台灣民眾黨這樣的民粹主義不會去強調自己有多好，重點都是在塑造敵人，攻擊對手甚至妖魔化，完全沒有執政的經驗跟包袱，塑造自己站在道德的至高點。」

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「民粹主義政黨經常聲稱代表『人民』對抗『腐敗的菁英』或『建制派』的壓迫，透過簡化的二元對立（好vs壞）來吸引支持者。然而，這種反菁英的論述可能僅是一種工具，實際上領導者本身可能也是菁英，甚至從事貪腐行為，但以『為人民』之名合理化。但一般人民已經產生懷疑，為什麼一個醫生可以撈這麼多錢？這也是現在這個政黨和政治人物沒有辦法引起太大共鳴的原因。」

「民粹主義依賴情緒煽動而非理性辯論，通常提出過於簡化的政策或口號，例如『司法正義』、『捍衛人民』，但實際執行上可能淪為口惠而實不至。若該政黨本身涉及貪腐，則往往會用情緒手段分散注意力或將批評者抹黑為『建制派攻擊』。這種民粹政黨往往以某位強勢領袖為中心，該領袖被描繪為『人民的救星』，藉此壓倒制度性制衡，甚至將個人利益與政黨利益綁定。這樣的結構很容易導致貪腐，因為權力過度集中且缺乏監督，結果造成柯文哲貪污腐敗的結果。」

李忠憲直言，民眾黨現在難以高舉正義與道德的大旗，原因有3，「一、言行不一：當政黨一邊利用反貪腐的論述來吸引選民，卻一邊包庇或容忍內部貪腐行為時，其道德正當性自然被削弱。二、工具化的正義與道德：正義與道德在這個黨通常不是價值核心，而是政治工具，這使得其訴求難以令人信服。三、短視近利的行為邏輯：這個政黨往往為了選舉利益犧牲長遠價值，因此難以建立穩固的道德基礎或正當性。」

李忠憲接著說，「111釘孤枝」遊行過後，民眾黨應該已經進入了黃國昌的時代，目前觀察黃國昌的能力和過去擔任時力黨主席所用的手段，看得出他只能重複柯文哲的從政軌跡。「現在當然還是在偽裝，支持柯文哲，頂著柯文哲的胯下。但等到順利奪權成功之後，勢必轉移焦點，強調『新起點』，接著可能以『改革形象』出現，強調與前任領導人的貪腐行為切割，例如宣稱『這是過去的錯誤，現在要重建正義與道德』，此策略試圖挽回中間選民及失去的支持者，同時避免徹底割裂基本盤。」

「若支持者對柯文哲仍高度忠誠，黃國昌可能選擇繼續使用原有的煽動策略，對外敵對建制派、對內強化忠誠測試，並抹黑異議者。黃國昌可能利用『過渡領袖』的地位，將前任領導人包裝為受害者或殉道者，並將其神話化，繼續利用其餘威鞏固政黨。同時，接班人可能將自身塑造為『繼承正統、帶領改革』的英雄形象，藉此獲取新的支持。他一定會以清理黨內「問題人物」為名，排除反對勢力，並集中權力在自己手中。」

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