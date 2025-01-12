發賴清德春聯民眾搶爆 蘇巧慧：分享總統祝福、讓新北更好

蘇巧慧前往中和勝利市場、汐止濟德宮發放「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯及限量小英春聯，廣受好評。（蘇巧慧提供）

2025/01/12 19:16

〔記者董冠怡／新北報導〕正副總統賴清德、蕭美琴日前推出「六順和春」春聯，前總統蔡英文也公布春聯題字「豐衣足食、好住安行」，並且開放民眾下載。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天前往中和勝利市場、汐止濟德宮發放「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯及限量小英春聯，廣受好評；蘇巧慧表示，除了和市民分享總統的新年祝福，也會與在地議員打拚，共同讓新北更好。

蘇巧慧昨天和市議員張維倩及張錦豪、周雅玲服務團隊一起發春聯。她指出，上週與黨部團隊陸續在市轄多地發放總統春聯，累計發出超過2萬張，這週蔡英文推出春聯後，詢問度同樣破表，人氣依舊強強滾，因此決定加碼限量印製，2週5場活動從淡水、林口、板橋至中和、汐止，場場爆滿，上千份春聯半小時內皆已全數發完。

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蘇巧慧提到，小時候都會在大年初一時，陪阿嬤去拜媽祖，到主祀媽祖的汐止濟德宮發放聯名春聯，希望帶給民眾滿滿新春祝福，適逢新廟興建工程正在進行中，預祝工程圓滿順利，並且強調她會努力在國會有所表現、在地方結合議員的力量，持續為鄉親服務，促進地方繁榮發展。

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