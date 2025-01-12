張麗善挺「釘孤支」備戰新北藍白合？黃國昌嗆：王義川「腦補」

民眾黨代理主席黃國昌受訪。（記者王藝菘攝）

2025/01/12 18:59

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，民眾黨昨舉辦「111釘孤枝」遊行抗議司法不公，獲國民黨大力支持，除了有19藍委到場，國民黨籍雲林縣長張麗善也親赴現場、上台宣講。民進黨立委王義川今日說，這是備戰新北的藍白合；民眾黨代理主席黃國昌則反嗆，王義川的政治評論沒有評論的必要。

民眾黨組織部今晚舉辦「全台地方黨職幹部交流會」，黃國昌今晚前往參與前接受訪問時說，王義川的政治評論本就沒有什麼評論的必要，昨天如此嚴肅的活動，王義川也可以腦補成這樣子，滿符合中王義川綜藝咖的性格。

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另，針對立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱明日邀請司法院、法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告，黃國昌抨擊，鍾佳濱排這個專案報告超級蠢的，完全顯露鍾的無知、愚蠢。

黃國昌認為，昨天「1/11釘孤枝」活動，可以看到是抗議綠色威權獨裁、要求總統賴清德還給台灣人公平正義，鍾佳濱要做政治操作手法非常拙劣，排該專案報告也已經成為台灣公民社會的笑柄，「如果自己沒有自覺的話，真的不曉得要說什麼」。

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