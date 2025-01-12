柯文哲確定在看守所過年 黃帝穎點出抗告理由2大荒謬點！

柯文哲抗告遭高院駁回。（資料照）

2025/01/12 19:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押禁見，柯文哲的律師提出抗告，但高院昨天（11日）深夜駁回。柯文哲確定今年要在北所過年。律師黃帝穎今天（12日）稱許高院依法獨立審判，不屈從白營代理主席黃國昌等人的政治干預，同時也點出柯文哲抗告理由2大荒謬點。

柯文哲本月10日委由律師至北院遞狀抗告，高院合議庭昨天深夜近12點作出裁定，駁回柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4人的抗告。

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高院認為，北院原審以柯文哲涉犯貪污治罪條例之主管監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，足認被告等人有動機潛逃海外，或串（滅）證以妨害審判程序之順利進行，顯難透過具保、責付、限制住居、限制出境、出海或以科技監控設備等拘束人身自由較輕之手段加以防止。

對此，黃帝穎今天在臉書發文表示，「高院扛住民眾黨111干預司法的政治壓力，依法獨立審判，符合民主法治普世價值，法院不受民眾黨黃國昌政治干預，符合世界民主國家司法獨立常態。」

他接著指出，「柯文哲抗告理由至少2大荒謬！第一，柯文哲抗告辯稱沒有串證滅證事證，這早已被高院裁定列明『7大串證滅證事實』打臉。第二，柯文哲辯稱橘子只是證人，不是共犯，那橘子何須潛逃？」

黃帝穎直言，「橘子經手柯文哲多筆鉅額犯罪所得，如果只是證人，何必潛逃被通緝40年？柯文哲又何必下紙條要橘子出國？柯文哲淡化橘子角色，明顯違反經驗法則。」

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