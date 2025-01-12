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    陳昭姿稱「讓綠營不好做事他們才會好好做事」 網酸：邏輯鬼才！

    陳昭姿在「111釘孤枝」遊行上稱「讓民進黨不好做事，他們才會好好做事」。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

    陳昭姿在「111釘孤枝」遊行上稱「讓民進黨不好做事，他們才會好好做事」。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

    2025/01/12 19:36

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押禁見，白營昨天（11日）舉辦「111釘孤枝」遊行抗議司法不公。過去曾說「柯文哲是示現菩薩」的陳昭姿，昨天再爆「驚句」，坦言他們就是要讓民進黨政府不能好好做事，引發外界熱議。

    昨天的「111釘孤枝」遊行，白營和藍營的人輪番上台宣講，輪到陳昭姿發言時，她拉高音量表示「我曾經長期支持的民進黨，你跟我說政黨要輪替，國家才會進步。今天我要跟你說，政黨要輪替，因為你貪汙腐化！是你告訴我們，要完全執政才好做事，我現在要告訴你們，完全執政，讓你們好做事，你們就是把事情做壞了！」

    她接著說：「所以，絕對不能讓他們完全執政，要讓他們不好做事，他們才會好好做事！一直在支持綠營的朋友請聽好，你們沒有資格罵我背叛，我一直站在民主、進步的原點。你們裝聾作啞，你們護短，你們寵溺，最沒有資格罵我背叛的就是你們！就是民進黨！民進黨沒有一個人有資格批評我背叛，背叛台灣的是民進黨，不是我！台灣是我們的，關你民進黨屁事！」

    陳昭姿的發言隨即在網上掀起熱議，「不讓民進黨好好做事就是讓他們好好做事？這什麼邏輯鬼才？」、「這邏輯真的是死了」、「她知道自己到底在說什麼嗎？」、「小草真的要被這群人代言嗎？有點丟臉啊」、「終於說出實話了！讓民進黨不好做事！」、「把國家大事當兒戲的是哪個黨，看清楚了」、「為什麼他們的邏輯都沒有邏輯？」

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