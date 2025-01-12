「釘孤支」結束抗告駁回 江和樹：還有更多柯文哲會出來

民眾黨昨天發起「111釘孤支」集會活動，活動結束後高院也駁回柯文哲的抗告，江和樹強調現在把柯文哲關起來，還有更多柯文哲會出來。（江和樹提供）

2025/01/12 15:30

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨昨天發起「111釘孤支」集會活動，活動結束後高院也駁回柯文哲的抗告，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，這個結果在預料之中，強調現在把柯文哲關起來，還有更多柯文哲會出來，呼籲柯文哲要加油，只要他不放棄，所有的支持者絕對不會放棄，相信老天爺最後一定會還他公道。

江和樹今天表示，柯文哲抗告被高院駁回的結果在預料之中，這麼多人上街抗議司法，民進黨依然要伸出骯髒的手，沒關係你把柯文哲關起來，還有更多柯文哲會出來，我們只要求司法公正有那麼困難嗎？居然說柯文哲會偷跑，他是會跑去哪裡？說他會串供，誰敢跟他串供？

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江和樹說，我們的前中央委員、前執行長，只要說柯文哲不好就有工作，柯文哲現在是大家看到都想打他的人，他只是希望可以回家陪父母親，讓他回去過年、盡孝道，結果連這都不肯。

江和樹表示，「人如果不照天理，天就不會照甲子」，呼籲柯文哲要加油，只要他不放棄，所有的支持者絕對不會放棄，相信這個過程會很艱苦，但老天爺一定會還你公道，你要加油。

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