林佳龍將出席帛琉總統就職 港務公司董事長率產業考察團同行

帛琉去年11月舉行總統大選，總統惠恕仁成功連任，帛琉新任正副總統就職典禮將在本月16日舉行。（路透資料照）

2025/01/12 14:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣太平洋友邦帛琉去年11月舉行總統大選，總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）成功連任，帛琉新任正副總統就職典禮將在本月16日舉行。涉外官員指出，為展現台帛友好邦誼，在總統賴清德指示下，外交部長林佳龍將以總統特使身分率團前往出席帛琉正副總統就職典禮，本次除了特使團外，由台灣港務公司董事長李賢義擔任團長的「產業考察團」也將同行，盼深化台帛經貿合作。

去年11月30日至12月6日，總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅出訪太平洋友邦，與惠恕仁進行雙邊會談，當時惠恕仁就提及，期盼與台灣深化經貿合作，賴清德也十分重視並鼓勵台帛強化雙邊經貿合作。

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延續總統賴清德出訪的「繁榮南島 智慧永續」目標，本次產業團將由台灣港務公司董事長李賢義擔任團長，率智慧醫療、觀光旅遊、交通運輸等產業代表同行。此外，長期扎根帛琉的新光醫院、在台灣與友邦國際合作扮演重要角色的中華電信、國合會、國經協會，也都將派要角一同前往帛琉。

據了解，產業團此行在帛琉期間除將考察潛在投資地點外，也預計聽取帛方簡報，了解帛琉投資環境與產業發展情形，並與帛琉政府及產業界商談投資及經貿合作事宜。

涉外官員透露，惠恕仁過去來台期間與台商建立良好溝通管道，也知悉外交部正推動「榮邦計畫」，於是邀請企業界好友及在帛琉具投資開發潛力的產業代表，在總統就職典禮期間赴訪，進一步深化台帛夥伴關係。

涉外官員指出，林佳龍將帛琉視為榮邦計畫重點國家之一，過去在帛琉遭遇中國觀光武器化手段脅迫外交轉向時，林佳龍就曾牽線世界台灣商會亞洲總會籌組「投資考察團」前往帛琉「固邦」；這次林佳龍擔任總統特使訪帛，也特別籌組「產業考察團」一同前往帛琉，不只實現台、帛兩位總統的期盼，力推實踐榮邦計畫，進一步鞏固與友邦合作關係，更實現「願做台商後盾」的承諾。

涉外官員也說，去年是台帛兩國建交25週年、帛琉獨立30週年，雙方在各領域的合作與互動交流達到新的里程碑，盼在2025年初始，便能藉來自台灣的總統特使團和產業考察團赴訪成功展望「下一個25年」，攜手共促印太地區的和平與繁榮。

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