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    李彥秀提修地制法保北市第3副市長 蔣萬安：所有縣市都受惠

    蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會表示，北市日間要提供的各項市政服務，所須負擔的各項經費、成本等，這些都必須納入副市長考量。（記者方賓照攝）

    蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會表示，北市日間要提供的各項市政服務，所須負擔的各項經費、成本等，這些都必須納入副市長考量。（記者方賓照攝）

    2025/01/12 13:46

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市目前有3位副市長，不過人口數跌破250萬，第3副市長恐不保，國民黨立委李彥秀等人提案修法，刪除直轄市250萬人口限制，改成無論人口多寡，都設3位副市長。台北市長蔣萬安今（12）日表示，台北市日間活動人口321萬人、夜間261萬人，遠超過設籍人口，市政千頭萬緒，地方政府須付出更多成本，強調不只直轄市，縣市政府也同樣受惠。

    立法院內政委員會、司法及法制委員會13日將聯席排審地方制度法，李彥秀等人提案修法刪除直轄市250萬人口限制，改成無論人口多寡，直轄市都設3位副市長；非直轄市則將人口達125萬得再設置1位副縣市長的規定，修改成達全國人口的2%即可設置。

    蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會，會前接受媒體聯訪表示，依照電信信令統計，台北市日夜間的活動人口數分別為321萬與261萬，遠高於設籍的249萬人，其他縣市也是，基北北桃作為共同生活圈，已經很難再用設籍人口來看待。

    蔣萬安說，日間要提供的各項市政服務，所須負擔的各項經費、成本等，這些都必須納入考量，他表示地方制度法修法不只直轄市，所有縣市政府都同樣受惠，他相信各地方政府也願意支持，但也表示北市府當然尊重立法院的審議。

    台北市長蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會。（記者林承鴻攝）

    台北市長蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會。（記者林承鴻攝）

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