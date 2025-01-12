韓國瑜台中霧峰林家發春聯大排長龍 自嘲快被罷免要珍惜見面時間

立法院長韓國瑜（左2）、副院長江啟臣（右2）今天在台中市副市長鄭照新（右1）、霧峰林家花園董事長林芳媖（左1）等人陪同下發放「金蛇迎春」春聯。（記者陳建志攝）

2025/01/12 13:39

〔記者陳建志／台中報導〕立法院中南部服務中心與霧峰林家花園林獻堂博物館園區今天舉辦揮毫活動，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣都出席發放春聯，韓國瑜活動前還在臉書發文自嘲「快被罷免要珍惜見面時間」，強調600份都是親自簽名，現場等待領取限量春聯的民眾大排長龍，有粉絲喊加油，韓國瑜也祝大家新年「金蛇迎春」。

立法院正副院長韓國瑜、江啟臣今天到霧峰林家花園林獻堂博物館園區，在霧峰林家花園董事長林芳媖、台中市副市長鄭照新等人陪同下發放春聯，韓國瑜發放「金蛇迎春」春聯，江啟臣則是發放Q版的「喜蛇納福」春聯，因民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示將發動「雙罷」，罷免國民黨41席區域立委、立法正副院長。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜活動前也在臉書發文自嘲「好像快被罷免了，就是最後一次立法院發春聯，歡迎大家踴躍參加！」，強調假日在家簽限量春聯，600份都是親自簽名，向支持者喊話，「快被罷免要珍惜見面時間」。

今天果然吸引許多粉絲來排隊，一大早活動還沒開始，就有民眾來排隊，排隊人龍繞了校園一大圈，11點準時發放春聯，民眾看到韓國瑜開心喊「加油」，也有人拿出手機自拍；一位黃小姐表示，今天早上9點多來排隊，排了1個多小時順利拿到春聯，還DIY做了鳳眼糕，覺得很開心。

立法院長韓國瑜（右2）、副院長江啟臣（右1）今天在霧峰林家花園發放春聯，民眾領到春聯開心拿起手機自拍。（記者陳建志攝）

立法院長韓國瑜今天在霧峰林家花園林獻堂博物館園區發放春聯，吸引民眾大排長龍領取。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法