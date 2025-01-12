柯文哲抗告被駁回 韓國瑜回應「謝謝」、羅智強籲毋枉毋縱

民眾黨前主席柯文哲等4人提出抗告，高院昨深夜駁回，今立法院長韓國瑜出席「民主學校」活動時，被媒體問其看法，韓僅回應「謝謝」。（記者李文德攝）

2025/01/12 13:30

〔記者李文德／雲林報導〕民眾黨前主席柯文哲等4人涉貪遭羈押，律師團等人提出抗告，高院昨（11）日深夜駁回抗告，柯文哲確定延押3個月。今立法院長韓國瑜出席雲林「民主學校」活動時，被媒體問其看法，韓僅回應「謝謝」，便離開現場。

隨後，國民黨立委羅智強也被詢問此看法，他表示，柯文哲本身的案件，他自己要用自己的能力，去證明他的清白，對於司法，我們態度一貫都是「毋枉毋縱」。

請繼續往下閱讀...

羅智強話鋒一轉批評，現在台灣司法存在非常嚴重雙重標準，甚至偵辦過程及強度上，出現政治力介入，這也是為什麼昨天有10萬的群眾，齊聚在中正紀念堂前，表達對於司法的看法。希望司法能夠聽到人民的聲音，特別是執政者，能夠聽到人民的聲音，不要再把手伸進司法裡面。

立委張嘉郡表示，希望能夠有司法正義，因為包括自己及姑姑張麗善縣長，曾遇過些不公平對待，希望司法歸司法，政治歸政治，還給司法一個超然公正環境，不要再屢屢發生這個政治力介入司法，影響司法公平。

羅智強發起的第6期民主學校在雲林舉辦，羅表示，以往活動在北部進行，主要針對議事規則、法案討論等讓學生學習，此次與張嘉郡合作，首度移師到雲林舉行，也能探討地方治理等議題，更是讓這次參與的31位各地青年學子，下田拔紅蘿蔔，體驗各地風情。未來民主學校將一期在北部、一期選擇地方，讓大家深入了解。

不少從北部下來的學子開心喊道「第一次拔蘿蔔」，總算能體會小時候拔蘿蔔兒歌的內容，相當驚訝且驚喜。

立委羅智強、張嘉郡發起的民主學校第6期活動週末在雲林舉辦，今天讓31位青年學子到東勢鄉體驗拔紅蘿蔔。（記者李文德攝）

立委羅智強、張嘉郡發起的民主學校第6期活動週末在雲林舉辦，今天讓31位青年學子到東勢鄉體驗拔紅蘿蔔，不少青年喊「第一次體驗很難忘」。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法