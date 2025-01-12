蔣萬安：民眾對司法高度不信任 政府應維持公正司法制度

台北市長蔣萬安12日出席與美國賓州大學華頓商學院及AIT合作用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會，主持計畫啟動儀式，會前並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2025/01/12 13:08

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨昨號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前主席柯文哲並抗議司法不公，20多位國民黨立委也到場支持。台北市長蔣萬安今（12）日受訪表示，台灣民眾對於整體司法存有很高的不信任，認為政府應聆聽民眾心聲，重拾信任。而被問昨天為何沒出席集會，蔣萬安表示很早就排定草屯鎮長補選輔選行程。

蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會，會前接受媒體聯訪表示，昨天看到許多民眾走上街頭，表達訴求並吶喊，他說台灣民眾其實對於整體司法還是存有很高的不信任，政府應該要聆聽民眾的心聲，維持公正的司法制度才能回應民眾期待，重拾信任。

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蔣萬安的回應被認為是表態支持昨天集會，被問到為何沒到場聲援，蔣萬安表示很早就排定行程，因此昨天在南投草屯輔選國民黨草屯鎮長補選候選人。而昨天民眾黨集會，參與民眾一度與警方對峙，蔣萬安表示他事前和台北市警察局長李西河再三要求，一定要確保活動進行平順及民眾安全。

此外，台北市研考會民調指蔣萬安施政滿意度創新高，蔣回應民調是參考，並列舉大巨蛋、都更、捷運六線齊發2.0、出生人數創新高等政績，謝謝市民朋友的肯定跟支持，他說會加倍努力推動市政，讓市民有感。

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