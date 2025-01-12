曹興誠批「投共幫」胡作非為 籲全民罷免中共黑手

前聯電董事長曹興誠今日發文強調，我們的敵人中共，利用傅崐萁和他周圍的「投共幫」，在立法院內胡作非為。做為台灣的公民，應不分藍綠挺身而出，藉罷免把中共伸進立院的黑手趕出國會殿堂。（資料照）

2025/01/12 12:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民團體在各地發動罷免國民黨立委，陸委會日前也示警，中共對台統戰策略以「地方包圍中央」、「國會立法權包圍行政權」。前聯電董事長曹興誠今日發文強調，我們的敵人中共，利用傅崐萁和他周圍的「投共幫」，在立法院內胡作非為。做為台灣的公民，應不分藍綠挺身而出，藉罷免把中共伸進立院的黑手趕出國會殿堂。

「超越藍綠對抗，罷免中共黑手！」曹興誠指出，今天在台灣誰都看得出來，立法院的藍白立委都聽命於傅崐萁，而傅崐萁直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧。王滬寧的任務，就是要分裂台灣、弱化台灣，逼台灣人不戰而降。

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曹興誠直言，有不少天真的台灣人以為，向中共投降以後，自由的日子可以照過，那是大錯特錯。中共憲法裡明言，「中國人民對敵視和破壞我國社會主義制度的國內外敵對勢力和敵對分子，必須進行鬥爭」。誰是中共的敵對份子呢？在中共體制內，比你權力大的人，「說你是，你就是」。

曹興誠舉例，譬如劉少奇，即使貴為中共的國家主席，毛澤東說他是叛徒，就被拖去鬥死。台灣如果被中共吞併，因為中共對「安全、穩定」極度敏感，所以他們會把所有台灣人都看成「台獨嫌疑人」，「潛在敵對份子」，持續加以嚴酷的鬥爭。

曹興誠強調，台灣不論由藍的執政或綠的執政，都不會威脅對方的生命、財產和自由。但如果台灣被中共征服，在紅色執政下，所有人的生命、財產、自由，都將在不斷的鬥爭之下，喪失殆盡。

曹興誠進一步說，就顏色而言，他有正藍屬性，正藍的屬性就是反共。不反共卻說自己是藍的，那是變節、是欺騙。他同時也是綠的，因為他支持賴總統說：「兩岸關係是國與國互不隸屬」；這是事實，沒理由反對。他也支持台派主張的「台灣是台灣人的台灣」，因為這符合聯合國人權憲章主張的「主權在民」原則。

曹興誠認為，如果大家都反對中共的集權暴政，並尊重當今的普世價值和文明規律，台灣人都可以既藍又綠，「我們都是同胞，彼此不是敵人，中共才是我們共同的敵人！」現在我們的敵人中共，利用傅崐萁和他周圍的投共幫，在立法院院內胡作非為，恨不能立刻摧毀我們的民主憲政，讓台灣陷入混亂而解體。

他呼籲，台灣的公民現在都應該不分藍綠，挺身而出，藉著罷免把這些中共伸進立院的黑手趕出國會殿堂。將中共的走狗罷免以後，未來重選，也應該不分藍綠，支持真心反共的候選人。希望這次罷免，能讓台灣守住民主，守住我們無限光明的未來。

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