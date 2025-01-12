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    柯文哲遭起訴已過2週 蔣萬安：這週開會討論京華城後續

    蔣萬安與美國賓州大學華頓商學院及AIT合作用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。（記者方賓照攝）

    蔣萬安與美國賓州大學華頓商學院及AIT合作用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會。（記者方賓照攝）

    2025/01/12 12:25

    〔記者林承鴻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等案，市議會各黨派認為應撤回京華城20%容積獎勵，各界關注市府何時開會討論後續處置。台北市長蔣萬安今（12）日受訪僅表示「事實到哪裡就會處理到哪」，預計接下來這週邀集專業技師工會、財務、會計、法律等相關領域專家共同討論，起訴後1個月會有初步報告。

    台北市政府去年底成立府級「京華城容獎違失調查小組」，市府原表示一定會於柯文哲遭起訴之12月26日後2週內召開第一次會議，但至今已超過2週，據傳北市府將在15日開會。蔣萬安今天出席「用AI學Python」記者會，會前接受媒體聯訪表示，市府立場非常清楚，事實到哪裡就會處理到哪，市府全力配合法院審判，預計接下來這週召開會議。

    媒體提問，台北市議會跨黨派認為市府應撤回京華城20%違法容積獎勵，市府態度是否相同？蔣萬安未正面回應，他說會邀集專家、學者，包括專業技師工會、財務、會計、法律等相關領域專家共同討論，匯聚大家的意見，在會議中充分表達，預計起訴之後1個月會有初步報告。

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