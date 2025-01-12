韓國瑜參與民主學校雲林活動 喊話民主是台灣重要無形資產

立法院長韓國瑜（左2）出席民主學校活動，強調民主自由是台灣重要無形資產。（記者李文德攝）

2025/01/12 12:00

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨籍立委羅智強發起的民主學校第6期本周末在雲林縣登場，此次除了解地方治理外，更讓31名參與學子踏查地方。今（12）日一行人到東勢鄉體驗拔紅蘿蔔，立法院長韓國瑜出席為學生們勉勵。他表示，台灣很幸運，享受到民主生活方式，是台灣最重要無形資產，而台灣安全有四隻腳，保護中華民國台灣安全、保護民主之民、維護好美台關係、維護好兩岸和平，這就是台灣安全的四隻腳。

韓國瑜說，台灣人民過著民主的生活，已變成我們的DNA，但天上不會掉下來饅頭，民主社會不可能是免費的。很多民主國家為了民主自由，人民跟政府不停抗爭跟衝突，台灣如今很幸運，沒有經過大規模流血衝突，享受到這樣的民主生活，是台灣最重要無形資產。一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是這四隻腳。保護中華民國台灣安全、保護民主之民、維護好台美關係、維護好兩岸和平，這就是台灣安全四隻腳。因為我們有民主自由的生活，可跟世界上各地民主國家，還有海外華僑連成一條無形的線。

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韓國瑜說，我們也知道台灣有很多民主過程中有很多亂象。如日前接見日本華僑，他們說看到台灣立法院一打架，感覺沒面子，我們的臉都快丟光了。他現在當立院院長，看著別的委員質詢，心中有很大變化。有的時候吵架打架，表決各種過激的肢體衝突，其實站高一點來看，都是民主展現的一部分。

韓國瑜表示，他看了太多政治人物，當年跟著進入立法院很多都已經在天上了。剩兩個同班同學，一個是柯建銘，一個是韓國瑜。柯發脾氣時就拍拍他，請他不要再發脾氣，將來你要告別式的時候我會去參加，然後他就笑，相反的他的告別式柯也要來參加，所以生命很短暫。將來大家願意投入民主，我也希望你們能夠當一個民主的小尖兵，為台灣的民主貢獻一己之力。

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