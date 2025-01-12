謝龍介稱「柯若犯罪要一槍斃命」 林俊憲：你怎以為小草想聽這個？

謝龍介（見圖）在台上助講時說：「如果阿北有犯罪要給他一槍斃命！對不對？」林俊憲在臉書反酸：「你怎麼會以為他們想聽這個？」（資料照）

2025/01/12 12:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨於11日在自由廣場前舉辦「釘孤枝」遊行，宣稱有「15萬人」在現場抗議，眾多國民黨立委也到現場聲援，國民黨立委謝龍介在台上助講時說：「如果阿北有犯罪要給他一槍斃命！對不對？」民進黨立委林俊憲在臉書發文反酸：「你怎麼會以為他們想聽這個？」

謝龍介在台上助講時提到，過去講民主是人民作主，今天變成民進黨作主，他忍耐4個多月不說案情、在等起訴書，「如果阿北有犯罪要給他一槍斃命！對不對？」，結果有找到錢嗎？

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林俊憲說，當謝龍介一講完、停頓一下，留時間給大家掌聲，結果台下卻鴉雀無聲，凝結的空氣中，寫滿了尷尬......林俊憲提到，先不論讓阿北走到今天這地步的京華城案，從頭到尾是國民黨爆料、國民黨提告，都是謝龍介的好朋友弄出來的，但重點是，「你怎麼會以為他們想聽這個」？

林俊憲質疑：「民眾黨到現在的發言，都是在攻擊司法的「程序」，沒有一個人敢就案件已披露的「事實」辯護？敏感度有待加強啊。」林俊憲也諷刺地說：「好了，龍介，不要留在台北丟人現眼了，趕快回台南準備財劃法辯論比較實在啦！」

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